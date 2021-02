Gelsenkirchen: Gesamtschule Horst informiert zu Anmeldungen

An der Gesamtschule in Gelsenkirchen-Horst kann man sich in den kommenden Tagen für das nächste Schuljahr anmelden.

In den kommenden Tagen beginnen an der Gesamtschule in Gelsenkirchen-Horst das Anmeldungen für das neue Schuljahr. Das müssen Eltern wissen.

Mitte August beginnt in Nordrhein-Westfalen das Schuljahr 2021/2022. Für Kinder, die zurzeit in der vierten Klasse der Grundschule sind, bedeutet das den Wechsel in die nächsthöhere Schulform. In diesen Tagen laufen an den weiterführenden Schulen in Gelsenkirchen die Anmeldegespräche – auch in der Gesamtschule Horst.

Die Aufnahmegespräche finden an der Schule im Gelsenkirchener Westen vom 5. bis zum 10. Februar statt, jeweils in der Zeit von 8 bis 15 Uhr, am Samstag, 6. Februar, nur bis 12 Uhr. Die meisten Eltern haben bereits ihren persönlichen Anmeldetermin gebucht, wer das noch nicht getan hat, kann das spätestens vor Ort im Sekretariat nachholen. Sabine Cristea, Didaktische Leiterin der Horster Gesamtschule, bittet die Eltern darum, alle Anmeldeformulare im Original mitzubringen.

So funktioniert die Anmeldung an der Gelsenkirchener Schule

Natürlich sorgt die Corona-Pandemie auch hier für einen anderen Ablauf als gewohnt: Die Anmeldegespräche finden aufgrund der aktuellen Situation in drei Räumen statt. Zum Anmeldeteam gehören ein Schulleitungsmitglied sowie ein Sozialpädagoge, Übersetzer für Eltern mit geringen Deutschkenntnissen sind ebenfalls vor Ort. „Zum Gespräch wird jeweils nur ein Elternteil hereingebeten“, erklärt Sabine Cristea. Begleitpersonen würden gebeten draußen zu warten, auch mitgebrachte Kinder dürfen sich solange auf dem Schulhof aufhalten. Der Ein- und Ausgang im Gebäude Grün sind beschildert, am Eingang im Biologietrakt findet eine Einlasskontrolle statt.

Weitere Infos stehen auf der Internetseite der Schule unter www.geshorst.de.