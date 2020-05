Gelsenkirchen: Geruschkat bleibt Kanzler der Westfälischen

Heiko Geruschkat ist seit April 2015 in der Position des Kanzlers an der Westfälischen Hochschule im Hochschulpräsidium und leitet damit alle Verwaltungseinheiten der Hochschule in Gelsenkirchen, Bocholt und Recklinghausen. Nun wurde er für weitere sechs Jahre von der Hochschulwahlversammlung wiedergewählt.