Gelsenkirchen: Geruch führt Polizei zu mutmaßlichem Dealer

Gelsenkirchen-Feldmark. Der Geruch von „Gras“ hat die Polizei Gelsenkirchen auf die Spur eines mutmaßlichen Drogendealers gebracht. Was die Einsatzkräfte fanden.

Dumm, wenn der süßliche Geruch von „Gras“ durch Ritzen und Spalten nach außen dringt: Rund zwei Kilogramm Cannabis haben Gelsenkirchener Polizeibeamte in der Wohnung eines mutmaßlichen Drogendealers gefunden. Den 27-jährigen Gelsenkirchener erwartet nun ein Strafverfahren.

Cannabis-Geruch ruft die Polizei auf den Plan: Zwei Kilogramm „Gras“ sichergestellt

Zeugen ist der Hanf-Geruch am Dienstag, 4. April, in die Nase gestiegen, sie schöpften Verdacht und verständigten gegen 15.20 Uhr die Polizei. Als die Einsatzkräfte auf der Türschwelle des Mannes in einem Haus nahe der Feldmarkstraße und der Hans-Böckler-Allee in der Feldmark standen, schlug ihnen starker Cannabis-Geruch entgegen.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Gelsenkircheners stießen die Beamten auf etwa zwei Kilogramm Cannabis und auf kleinere Mengen an Haschisch, Kokain und Crystal-Meth. Die Drogen sowie Utensilien, die für den Handel mit den Rauschmitteln benötigt werden, wurden sichergestellt.

