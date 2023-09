Gelsenkirchen: Geld aus EC-Automat gestohlen – Frau gesucht

Gelsenkirchen-Ückendorf. Die Gelsenkirchener Polizei sucht einen Frau, die an einem EC-Automaten in Ückendorf Geld gestohlen hat. Dazu nutzt die Polizei ein Bild.

Mit dem Bild aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einer Frau, die im Juli Geld aus einem EC-Automaten in Gelsenkirchen-Ückendorf gestohlen haben soll.

Der Fall hatte sich am 17. Juli in einer Bankfiliale an der Ückendorfer Straße ereignet. Die Frau wird verdächtigt, gegen 16.55 Uhr Bargeld aus dem Ausgabeschlitz eines Geldautomaten entnommen zu haben, das zuvor dort von einer anderen Person vergessen wurde – es handelt sich um einen Geldbetrag in dreistelliger Höhe.

Gelsenkirchener Polizei fragt: Wer kennt diese Frau

„Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet“, teilte ein Polizeisprecher mit. Hinweise zu der abgebildeten, tatverdächtigen Person nimmt die Polizei unter 0209 365-8212 oder 0209 365-8240 entgegen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen