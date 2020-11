Markus Wallrafen lebt mit seiner Familie in Schwalmtal am Niederrhein, hat aber auch eine Zweitwohnung an seiner Wirkungsstätte in Gelsenkirchen, wo er seit nunmehr 30 Jahren die Violine im Gelsenkirchener Orchester am Musiktheater spielt. Er erkrankte innerhalb weniger Monate zwei Mal an Covid 19.