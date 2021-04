Die IG BAU hat zu einer Gedenkminute in Gelsenkirchen aufgerufen.

IG BAU Gelsenkirchen: Gedenken an verunglückte Beschäftigte

Gelsenkirchen. Die Gewerkschaft IG BAU ruft anlässlich des internationalen „Workers’ Memorial Day“ am Mittwoch auch in Gelsenkirchen zu einer Gedenkminute auf.

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) ruft zu einer Gedenkminute in Gelsenkirchen auf. Am Mittwoch, 28. April, sollen Beschäftigte anlässlich des internationalen „Workers’ Memorial Day“ um 12 Uhr eine Minute lang der Opfer von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gedenken. „Und zwar im Betrieb, im Homeoffice oder auf der Baustelle“, so Georg Nießing, Bezirksvorsitzender der IG BAU Emscher-Lippe-Aa.

„In Zeiten hoher Infektionszahlen ist es besonders wichtig, dass die Unternehmen ihre Beschäftigten schützen – über regelmäßige Testangebote, medizinische Masken, Hygienestandards und Homeoffice“, erklärte Nießing.

IG BAU: Arbeit von zuhause nicht immer möglich – Schutzmaßnahmen erforderlich

In der Bau-, Land- und Forstwirtschaft oder der Gebäudereinigung sei eine Arbeit von zuhause aus nur in Ausnahmefällen möglich. Die IG BAU appelliert deshalb an die Firmen, den Arbeits- und Gesundheitsschutz „mit höchster Priorität“ zu behandeln.

„Auf dem Bau ist angesichts der hohen Auftragslage aktuell besonders viel zu tun. Die Arbeitgeber sind es den rund 2200 Beschäftigten der Branche in Gelsenkirchen schuldig, sie bestmöglich vor Gefahren zu schützen“, ergänzte Carsten Burckhardt, das für den Arbeits- und Gesundheitsschutz zuständige Mitglied im IG-BAU-Bundesvorstand.