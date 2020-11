In den vergangenen Jahren ging die Demokratische Alternative zum Gedenken an die Opfer der Reichskristallnacht auf die Straße. Aufgrund der Corona-Pandemie ist das in diesem Jahr nicht möglich. (Archivbild)

Corona-Pandemie Gelsenkirchen: Gedenken an Pogromnacht findet online statt

Gelsenkirchen. Die öffentliche Gedenkkundgebung zur Reichskristallnacht fällt coronabedingt aus. Stattdessen wird die Veranstaltung gefilmt und online gestellt.

Die Demokratische Initiative kann aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr keine öffentliche Kundgebung zum Gedenken an die Pogrome in der sogenannten Reichskristallnacht veranstalten. Stattdessen wird die Veranstaltung nun im engsten Kreis auf den Nachmittag vorgezogen und aufgezeichnet.

Geplant ist, die Videoaufzeichnung bis zum eigentlichen Termin ab 18:30 Uhr allen Gelsenkirchenern unter www.gelsenkirchen.de zur Verfügung zu stellen. Eine filmische Zusammenfassung wird am Abend auf den Social-Media-Kanälen der Stadt veröffentlicht. Darüber hinaus regt die Demokratische Initiative an, dass zeitgleich möglichst viele Gelsenkirchener als Symbol des Erinnerns und Gedenkens ein Licht in ein einer Straße zugewandtes Fenster stellen.

Gelsenkirchener Oberbürgermeisterin Welge hält eine Gedenkrede

Wie geplant wird zunächst Rabbi Chaim Kornblum das Kaddisch (Gebet der Trauernden) sprechen. Nach einem Musikbeitrag hält Karin Welge, Oberbürgermeisterin der Stadt Gelsenkirchen und Schirmherrin der Demokratischen Initiative, eine Gedenkrede. Die Veranstaltung endet nach einem Moment der Stille mit dem Moorsoldatenlied, das entgegen der Tradition in diesem Jahr nicht mitgesungen werden kann.

Die Demokratische Initiative hofft, im November 2021 wieder zur Ursprungsform von Gedenkzug und Kundgebung zurückkehren zu können. Sie ruft alle Menschen in Gelsenkirchen auf, jeder Form von Extremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt entschieden entgegenzutreten.