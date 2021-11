Gelsenkirchen: Gedenken an Opfer der Novemberpogrome 1938

Seit 1964 erinnern die Menschen in Gelsenkirchen jedes Jahr am 9. November an die Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung in der NS-Zeit.

Gelsenkirchen. Gelsenkirchener Parteien, Verbände und zahlreiche Institutionen rufen zum Gedenken an die Pogrome in der sogenannten Reichskristallnacht auf.

Die Demokratische Initiative – bestehend aus zahlreichen Gelsenkirchener Parteien, Verbänden und Institutionen – ruft alle Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener auf, mit ihrer Teilnahme an Demonstration und Kundgebung zum Gedenken an die Pogrome in der sogenannten Reichskristallnacht Stellung zu beziehen.

Treffpunkt ist um 18.30 Uhr an der Neuen Synagoge Gelsenkirchen am Platz der Alten Synagoge. Nach dem Kaddisch, dem Gebet der Trauernden (die männlichen Besucher werden gebeten, eine Kopfbedeckung zu tragen) beginnt um 18.45 Uhr der Schweigezug zum Schalker Markt. Um 19.15 Uhr startet dort die Kundgebung.

Christina Rühl-Hamers, Vorständin des FC Schalke 04, und Karin Welge, Oberbürgermeisterin der Stadt Gelsenkirchen und Schirmherrin der Demokratischen Initiative werden in ihren Reden an die Vorgänge in der Pogromnacht erinnern. Die Veranstaltung endet traditionell mit dem Moorsoldatenlied.

Für Respekt, Toleranz und Zivilcourage - gegen Gewalt und Menschenfeindlichkeit

Seit 1964 erinnern die Menschen in Gelsenkirchen jedes Jahr am 9. November an die Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung in der NS-Zeit. Nach 1933 wurden in Deutschland Jüdinnen und Juden durch zahlreiche antisemitische Maßnahmen an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Die Novemberpogrome des Jahres 1938 waren ein brutaler Höhepunkt dieser andauernden Diskriminierung und ein Schlüsselereignis der Verbrechensgeschichte des „Dritten Reiches“.

Für dieses Engagement gibt es in Gelsenkirchen leider weiterhin traurigen Anlass. Im Laufe dieses Jahres kam es in Gelsenkirchen wiederholt zu rechtsextremen, antisemitischen und rassistischen Übergriffen. Dazu zählen Beleidigungen und Bedrohungen ebenso wie Sachbeschädigungen und Friedhofsschändungen. „Fassungslos mussten wir erleben, wie die Synagoge der Jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen von einer aufgehetzten Menschenmenge belagert wurde, die antisemitische Parolen skandierte. Zu höchster Sorge geben zudem die antisemitischen Verschwörungserzählungen Anlass, die sogenannte Querdenker im Zeichen der weltweiten Corona-Pandemie verbreiten, um unsere Gesellschaft zu spalten“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

In das diesjährige Gedenken schließt die Demokratische Initiative, stellvertretend für alle Opfer des NS-Terrors, ausdrücklich die Mitglieder, Förderer und Spieler des FC Schalke 04 ein, zum Beispiel Leo Sauer und Ernst Alexander, die aus bösartigem Hass aus ihrer Heimatstadt vertrieben und ermordet wurden.

