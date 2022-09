Gelsenkirchen: Geburtshilfe spezialisiert auf Risikofälle

Dr. Adil Senol Sandalcioglu leitet die Gynäkologie am Marienhospital in Gelsenkirchen. Seine Klinik ist spezialisiert auf Risikoschwangerschaften.

Gelsenkirchen. Darum zieht es viele werdende Mütter ins Gelsenkirchener Marienhospital. Schwangerschaftsprobleme sind noch immer ein Tabuthema.

Geburtshilfen werden immer weniger. Viele Kliniken schließen aktuell die Bereiche aus wirtschaftlichen Gründen. Früher gab es die Stationen in direkter Nähe, man musste nicht weit fahren“, sagt Dr. med. Adil Senol Sandalcioglu, Chefarzt der Geburtshilfe im Marienhospital Gelsenkirchen. Mit fast 2.000 Geburten jährlich ist es die größte Entbindungsklinik in der Stadt. Das Sankt Marienhospital in Buer verzeichnet an die 1.000 pro Jahr. Wirtschaftsbedingt schloss die Station der Evangelischen Kliniken 2017.

Hohe Belastung auch durch Schließung von Geburtskliniken in Nachbarstädten

Sandalcioglu, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, der zusätzlich noch einen Schwerpunkt für gynäkologische Onkologie hat, sieht die Schließungen der Geburtshilfe auch in den Nachbarstädten kritisch. Menschen, die vorab andere Krankenhäuser aufgesucht haben, kommen jetzt auch aus Essen oder Bochum nach Gelsenkirchen. Der 56-Jährige stellt durch die Entwicklung und den generellen Ärztemangel auch eine Personalbelastung auf seiner eigenen Station fest. Insgesamt 20 Ärzte arbeiten dort.

Die Geburtshilfe und die Neonatologie (Frühgeborenenabteilung) in Ückendorf sind als Perinatalzentrum Level 1 (insgesamt gibt es drei Stufen) qualifiziert. Aufgrund der höchsten Stufe besteht die Besonderheit, auch plötzlich auftretende sowie ungewöhnliche, seltene Schwangerschaftskomplikationen adäquat zu begleiten. Zudem befinden sich unter dem Dach der Klinik mehrere Fachdisziplinen. Kinderklinik und Intensivstation sind an Geburtshilfe und Neonatologie angliedert.

Gelsenkirchener Arzt: Über Schwangerschaftsprobleme zu sprechen ist wichtig

Spezialisiert ist das Krankenhaus auf Risikoschwangerschaften. Häufige Gründe seien, so der Mediziner, Diabetes oder Bluthochdruck. Auch eine vorzeitige Wehentätigkeit in Kombination mit einer drohenden Frühgeburt stuft er als risikoreich ein. Seitdem es künstliche Befruchtung gibt, werden Mehrfachschwangerschaften häufiger. Nicht zu vergessen sind Schwangere, die Rauchen oder mit Drogen oder Alkohol in Verbindung stehen. Psychische Erkrankungen können ebenfalls ein Risiko sein. Sandalcioglu stellt fest, dass Krankheiten sowie Fehlgeburten immer noch ein Tabuthema sind. Er hält es für wichtig, dass Schwangerschaftsprobleme offen angesprochen werden. Denn nur so finden sie in der Gesellschaft Akzeptanz und eine richtige Behandlung ist möglich.

Schwangerschaften im fortgeschrittenen Alter würden tendenziell immer häufiger vorkommen. Ab wann genau ein Risiko besteht, darauf will sich der Chefarzt nicht festlegen. „Oft spricht man von 35 oder 40, aber es gibt auch Frauen, die noch mit über 50 Jahren Kinder bekommen.“

