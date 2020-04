Gelsenkirchen: Fußgänger (79) angefahren und schwer verletzt

Gelsenkirchen-Buer. Ein 79-jähriger Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen schwer verletzt worden. Der Senior wollte eine Straße überqueren.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Montag, 20. April 2020, gegen 11.20 Uhr auf der Kreuzung Nordring/Urban-von-Vorst-Weg in Buer. Ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer aus Gelsenkirchen ist beim Rechtsabbiegen vom Nordring in den Urban-von-Vorst-Weg mit dem Fußgänger zusammengestoßen. Daraufhin stürzte der Senior aus Gelsenkirchen zu Boden und verletzte sich schwer. Der 79-Jährige wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.