Gelsenkirchen: Fundbüros melden wieder viele Zugänge

Der Schlüsselkasten im Fundbüro des Bürgercenters im Hans-Sachs-Haus in Gelsenkirchen. Eine Menge verlorener Sachen haben sich in den Fundbüros angesammelt, darunter Handys, diverse Dokumente, Geldbörsen, Fahrräder und Schmuck.

Gelsenkirchen. Eine Menge verlorener Sachen haben sich in den Gelsenkirchener Fundbüros angesammelt. Wie Besitzer wieder an ihr Eigentum kommen.

Eine ganze Reihe von verlorenen Sachen haben sich in den vergangenen Wochen in den Fundbüros der Stadt angesammelt. Vom 8. Juni bis zum 14. Juli wurden unter anderem Handys, diverse Dokumente, Geldbörsen, Fahrräder und Schmuck übergeben oder gemeldet.

Stadt Gelsenkirchen: Besitzrechte erlöschen sechs Monate nach Anzeige des Fundes

Die Eigentümer können ihre Rechte bei den Fundbüros geltend machen. Die Besitzrechte erlöschen aber nach einer Frist von sechs Monaten nach Anzeige des Fundes. Die Fundbüros befinden sich in den Bürgercentern im Rathaus Buer, in der Vorburg von Schloss Horst, im Hans-Sachs-Haus und an der Cranger Straße 262.

Zu sehen sind die Fundsachen im Internet auf www.gelsenkirchen.de/fundsachen.

Ein Besuch im Fundbüro ist nur mit Terminvereinbarung notwendig. Termine können gebucht werden online unter www.gelsenkirchen.de, vor Ort in einem der Bürgercenter oder unter 0209 169 2100.

