Gelsenkirchen: Fünf Menschen verletzt bei Kreuzungskollision

Gelsenkirchen-Schalke. Die Gelsenkirchener Polizei musste wegen eines Unfalls eine Straße in Schalke sperren. Zwei Autos sind ineinandergekracht. Es gab fünf Verletzte.

Fünf Insassen sind bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen verletzt worden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen durch Absperrungen während des Polizeieinsatzes.

Kollision kurz vor Schalker Kreuzung – Schäden an Laterne und im Grünstreifen

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Solingen ist der Polizei zufolge am Montag gegen 22 Uhr mit seinem Auto auf der Overwegstraße in Richtung Grothusstraße unterwegs gewesen. Zunächst wollte er nach links in die Gewerkenstraße abbiegen, er entschied sich dann aber um und bog nach rechts in die Gewerkenstraße ein.

Zeitgleich fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen mit drei Insassen auf der Overwegstraße und wollte geradeaus auf der Grothusstraße weiterfahren. Kurz vor dem Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Der Beifahrer des Solingers, ein 20-jähriger Gelsenkirchener, sowie die vier Gelsenkirchener im zweiten Wagen im Alter von 23, 33, 36 und 43 Jahren verletzten sich bei der Kollision leicht.

Alle Verletzten wurden vor Ort durch hinzugerufene Rettungskräfte erstversorgt. Durch den Zusammenstoß wurden ebenso eine Laterne und ein Grünstreifen im Kreuzungsbereich an der Gewerkenstraße beschädigt.

