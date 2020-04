Gelsenkirchen: Fünf Menschen bei Feuer in Keller verletzt

Der Brandverletzte wurde in das Bergmannsheil in Bochum geflogen

Gelsenkirchen. Bei einem Brand in einem Keller in Bulmke-Hüllen wurde ein Hausbewohner schwer verletzt. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Fünf Bewohner eines Mehrfamilienhauses wurden bei einem Brand am Mittwochnachmittag an der Margaretenstraße in Bulmke-Hüllen verletzt. Zudem entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Feuer war laut Feuerwehr gegen 17.10 Uhr in einem Kellerraum ausgebrochen.

Zu der Zeit hielt sich dort ein 27-Jähriger auf. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Infolge des Kellerbrandes war das Treppenhaus stark verqualmt.

Vier Bewohner mit Verdacht auf Rauchvergiftung

Vier weitere Bewohner (20, 20, 25, 55) wurden unter anderem mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 25-Jährige hatte vorher noch dem Schwerverletzten geholfen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte die Flammen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.