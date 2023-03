Gelsenkirchen: Fünf englische Kinder bei Busunfall verletzt

Bei dem Unfall auf der A 42 in Gelsenkirchen wurden fünf Kinder verletzt, der Bus wurde dabei schwer beschädigt.

Gelsenkirchen. Bei einem Busunfall auf der A 42 in Gelsenkirchen sind fünf Kinder verletzt worden. Die Kinder gehörten zu einer Schulklasse aus England.

Fünf Kinder aus England sind am Mittwoch bei einem Busunfall auf der Autobahn 42 in Gelsenkirchen verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.50 Uhr auf der A 42 hinter der Auffahrt Gelsenkirchen-Zentrum in Fahrtrichtung Dortmund. Aus bisher ungeklärter Ursache schrammte der mit 40 Personen besetzte Bus eines Unternehmens aus Duisburg an einem Lkw entlang. Dabei wurde die Beifahrerseite des Busses mit den beiden Türen stark beschädigt.

Die Kinder kamen zunächst in Gelsenkirchener Krankenhäuser

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die Bustüren mit einem Motortrennschneider entfernen und kümmerten sich anschließend um die Verletzten. Bei dem Unfall wurden fünf Kinder leicht verletzt, sie wurden zur Erstversorgung in Gelsenkirchener Krankenhäuser gebracht. Zwei Kinder mussten zu einer Essener Augenklinik weiterverlegt werden.

Bei der Gruppe handelte es sich um eine englische Schulklasse, die zu einem Ausflug unterwegs waren. Mit einem Ersatzbus konnte die Fahrt für die unverletzten Teilnehmer fortgeführt werden.

