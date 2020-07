Gelsenkirchen: Freundeskreis kümmert sich um Flüchtlinge

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen hat sich ein neuer Freundeskreis gegründet. Dieser will sich für die Belange von Flüchtlingen einsetzen. Resolution verfasst.

Seit dem vergangenen Wochenende setzt sich eine neue Gruppierung für die Interessen aller Flüchtlinge auch in dieser Stadt ein. Sie heißt „Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in Solidarität International“ und erlebte ihre Gründung in der Horster Mitte. Gebildet wird der Kreis aus Flüchtlingen, die nun hier leben, sowie Vertrauensleuten, die ihnen dabei geholfen hatten, in Deutschland anzukommen. Die Regionalvertretung Emscher-Lippe von Solidarität International unterstützt dieses Projekt.

Flüchtlinge vermissen in einigen Unterkünften Schutzmasken und Corona-Tests

Das Gründungstreffen diente allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch als Möglichkeit, um sich über ihre Erfahrungen als Flüchtling oder mit Flüchtlingen auszutauschen. Die beengten Wohnverhältnisse in vielen Unterkünften stelle gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ein stark erhöhtes Risiko dar. Einige Flüchtlinge beklagten, dass ihnen nicht einmal Schutzmasken zur Verfügung gestellt würden und es auch noch keine Tests auf das Corona-Virus gegeben hätte. Zudem dauere es zu lange, bis ein Asylantrag gestellt werden könne.



Zur Resolution, die der Freundeskreis beim Gründungstreffen verfasst hatte, gehört auch ein Forderungskatalog. Darauf steht etwa: Deutschkurse für alle, eine schnelle Arbeitserlaubnis, gutes Essen und WLAN in den Unterkünften sowie einen Abschiebungsstopp. Infos und Kontakt zum Freundeskreis per E-Mail an: marlies.schumann@gmx.de oder telefonisch unter: 0176/23 78 07 13.