Gelsenkirchen: Freizeit-Tipp für Familien am Wochenende

Gelsenkirchen. Wohin mit den Kindern am Wochenende? Was können Familien in Gelsenkirchen unternehmen? Wir hätten da ein paar Vorschläge für Ausflüge & Co.

Wieder ist die Woche rum und das Wochenende kommt: Wohin dann mit den Kindern, was können Familien unternehmen, welche Tipps für Ausflüge und Veranstaltungen gibt’s für die nächsten Tage in Gelsenkirchen? Wir haben ein kleine Übersicht zusammengestellt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Leben in Tümpel, Teich und Weiher

Raus geht’s in die Natur, am Samstag, 13. Mai, von 10 Uhr bis 12 Uhr: Mit Keschern ausgestattet ist das nächste Gewässer das Ziel, um dort lebende Tiere zu untersuchen. Mit etwas Glück finden die kleinen und großen Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Eltern mit Kindern im Alter von vier bis sieben Jahren) Bachflohkrebse, Fische, Egel und andere Tiere. Wer keinen Kescher hat, kann einen bauen. Treffpunkt: Ecke Rungenbergstraße / Heinz-Günther-Breucker-Weg. Anmeldungen unter 0209 169 9857 bei der Familienförderung (Freitag bis 12 Uhr).

Graffiti-Künstler live erleben

Das ist ein Angebot für die etwas Älteren: Vor über 30 Jahren tauchten die ersten Graffiti in Gelsenkirchen auf. Der Gelsener Street Art Veteran Dan Dinsing hat der Geschichte dieser Subkultur eine ganze Ausstellung mit Bildern, Artefakten und Artikeln aus den 80ern bis heute gewidmet, die am Samstag, 13. Mai, ab 13 Uhr, im „Hier ist nicht da“ (Hind), an der Bochumer Straße 138, zu sehen sind. Im Garten des Hind können die Gäste Sprayerinnen und Sprayern live bei ihrer Kunst zusehen, wenn sie die Wand des Biergartens neu gestalten. Bei gutem Wetter wird gegrillt. Der Eintritt ist frei.

Vater-Kind-Schnitzeljagd

Ebenfalls am Samstag, 13. Mai, ist Rätseljagd: Während der Rallye haben Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren die Aufgabe, ihr Wissen zu testen, sportliche Aufgaben zu lösen und knifflige Fragen zu knacken. Wie kann man das Alter eines Baumes bestimmen? Warum sind Pflanzen grün? Gibt es in der Natur auch Fabriken? Diesen und weiteren Fragen wird auf den Grund gegangen. Um 14 Uhr geht’s im Nordsternpark (Wallstraße 52, Anfahrt Parkplatz) los. Der Kurs richtet sich an eine Begleitperson mit einem Kind. Anmeldungen unter 0209 169 9857 bei der Familienförderung (Freitag bis 12 Uhr).

Kinder spielen für Kinder

In einem moderierten Konzert stellen die Kinder der Gelsenkirchener Musikschule am Samstag, ab 15 Uhr, an der Rennbahn 5 ihre Instrumente den Zuhörerinnen und Zuhörern ab fünf Jahren vor. Im Anschluss öffnen sich die Türen der Musikschule zum Ausprobieren. Wer möchte, kann sich an diesem Tag auch für den Schnupperkurs „Dreiklang“ anmelden, in dem man drei verschiedene Instrumente noch näher kennenlernen kann. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt’s im Netz unter gelsenkirchen.de

Mädchen machen Musik

Ein Angebot für Mädchen und junge Frauen im Alter von zehn bis 27 Jahren, erneut im Hier ist nicht da an der Bochumer Straße: Wie jeden Sonntag findet dort die „Mädchen Musik Akademie“ statt, bei der kostenfreie Musikkurse angeboten werden. Los geht’s um 11 Uhr, das Ende ist für 16.30 Uhr vorgesehen. Um eine Anmeldung unter der E-Mail info@mma-nrw.de wird gebeten, Kurzentschlossene können aber auch einfach so vorbeikommen.

Theater für Kinder auf Consol

Wer hat Lust auf Theater? Am Sonntag, 14. Mai, gibt’s im Consol Theater „Trecker kommt mit“, ein Stück nach dem Bilderbuch von Finn-Ole Heinrich, Dita Zipfel und Halina Kirschner – musikalisch-bewegt und humorvoll mit zwei Darstellerinnen in Szene gesetzt. Es ist eine kraftvolle, virtuose Auseinandersetzung über das Leben in Stadt und Land, darüber, was angeblich geht und was nicht, was im Leben wirklich zählt und dass Erwachsene manchmal keine Ahnung haben. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Karten gibt es unter 0209/ 9 88 22 82 oder per E-Mail unter kontakt@consoltheater.de

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen