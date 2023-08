Gelsenkirchen: Frauen nachts nach Crange-Besuch geschlagen

Unbekannte Schläger haben zwei Frauen in Gelsenkirchen am Busbahnhof am Hauptbahnhof (Symbolbild) angegriffen, die auf dem Heimweg von der Cranger Kirmes waren. Die Behörde bittet um Zeugenhinweise.

Gelsenkirchen-Altstadt. Ein Kirmes-Besuch endete für zwei Frauen mit Prügel. Jetzt sucht die Gelsenkirchener Polizei nach drei flüchtigen Männern.

Streitende in Gelsenkirchen aus Zug verwiesen – Trio vergreift sich an zwei Frauen

Die Polizeibeamten waren am Samstag, 5. August, um 3.05 Uhr in der Nacht alarmiert worden. Zwei Frauen, eine 21 Jahre alte Recklinghäuserin und eine 22 Jahre alte Gelsenkirchenerin, gaben an, im Zug auf der Rückfahrt von der Cranger Kirmes mit drei unbekannten Männern in Streit geraten zu sein. Deswegen seinen alle Beteiligten in Gelsenkirchen des Zuges verwiesen worden.

Weiter berichteten die Frauen, dass sie dann auf dem Weg zum Busbahnhof von den drei Unbekannten geschlagen worden seien. Ein Zeuge gab an, dass die Tatverdächtigen anschließend in Richtung Bahnhofstraße geflohen seien. Die beiden Frauen wurden von Rettungskräften zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Tatverdächtigen sind zwischen, 1,75 und 1,80 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Einer der Gesuchten ist schlank und trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt und eine weiße Hose. Die beiden anderen Beteiligten sind korpulent, trugen dunkle Kleidung und hatten einen Vollbart.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

