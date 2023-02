Gelsenkirchen: Frauen lernen den Umgang mit der Kettensäge

Gelsenkirchen-Beckhausen. Den Umgang mit der Kettensäge und anderen Geräten lernen Frauen bei einem Kurs in Gelsenkirchen-Beckhausen am 10. März. Teilnahme ist kostenlos.

Unter dem Titel „Selbst ist die Frau“ lädt die Agentur für Arbeit Gelsenkirchen in Zusammenarbeit mit dem „Grünen Großmarkt Gelsenkirchen Düsing“ zu einer „Ladies-Night“ ein. Ziel ist es, Frauen an für sie neue Geräte und Arbeiten heranzuführen, die gemeinhin noch immer als „männliche Tätigkeiten“ betrachtet werden. Los geht es am Freitag, 10. März, um 17 Uhr an der Braukämperstraße 95.

Das steht bei dem Abend in Gelsenkirchen-Beckhausen auf dem Programm

In lockerer Atmosphäre lernen die Frauen, wie sie mit einer Akku-Kettensäge umgehen und damit rasche Erfolge im Garten erzielen können. An einer anderen Station lernen die Teilnehmerinnen, wie sie einen Öl- und Messerwechsel beim Rasenmäher durchführen und an einer dritten, wie sie ganz einfach und sicher einen Gasgrill entzünden. Ein neuer Aspekt: An einer vierten Station geht es um Nachhaltigkeit und Artenschutz mit ganz praktischen Beispielen, etwa, wie jeder Insekten und Nützlinge fördern kann.

Das Konzept wird bereits seit mehreren Jahren gemeinsam praktiziert. Das Besondere: Das Angebot richtet sich an handwerklich interessierte Frauen, die noch nach einer Tätigkeit in diesem Bereich suchen, und Unternehmerinnen, die in dem Bereich bereits erfolgreich sind. So soll es auch Gelegenheit zum Austausch und Kennenlernen geben.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldung (bis Dienstag, 28. Februar) per E-Mail an Gelsenkirchen.BCA@arbeitsagentur.de.

