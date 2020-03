Gelsenkirchen: Frau wehrt Räuber-Angriff erfolgreich ab

Gelsenkirchen-Rotthausen. Trotz Schlägen und Tritten ist es zwei jugendlichen Räubern nicht gelungen, einer Gelsenkirchenerin die Handtasche zu entreißen. Zeugen gesucht.

Zwei gewalttätige junge Männer haben am Dienstagabend, 10. März, versucht, eine 38-Jährige in der Nähe des „Rotthauser Bahnhof“ in Gelsenkirchen zu berauben. Das meldet die Polizei.

Die Gelsenkirchenerin stieg den Schilderungen der Polizei zufolge gegen 23.40 Uhr am Bahnhof in Rotthausen aus dem Bus und ging auf der Straße Am Dahlbusch in Richtung Steeler Straße. Kurz darauf wurde sie von zwei Jugendlichen angesprochen und nach der Uhrzeit gefragt.

Schläge und Tritte: Frau hält Tasche eisern fest

Nachdem sie den Jugendlichen mitteilte, dass ihr Handyakku leer sei und sie die Uhrzeit nicht wisse, wurde die Frau laut Polizei von dem hinter ihr stehenden Täter getreten und anschließend von dem anderen geschlagen, so dass sie zu Boden ging. Die Angreifer versuchten ihr nun die Handtasche samt Handy zu entreißen und traten sie erneut. Die Täter konnten ihr jedoch die Handtasche nicht entreißen.

Daraufhin flüchteten die beiden Räuber in unbekannte Richtung. Die 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Tat zeigte sie am Mittwochmittag bei der Polizei an.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Gesuchten sind circa 15 bis 17 Jahre alt, in etwa 1,75 Meter groß, hatten schwarze Haare und eine dünne Statur. Einer der Täter trug eine weiße Cappy, beide waren schwarz bekleidet und sahen südländisch aus. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0209 365 8110 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) entgegen.