Gelsenkirchen: Frau stellt Anzeige und wird festgenommen

Gelsenkirchen. Ihr Weg auf eine Polizeiwache hat für eine Frau aus Gelsenkirchen unerwartete Folgen: Sie wurde festgenommen und kommt vor einen Haftrichter.

Eine 39-jährige Frau hat sich jetzt bei der Bundespolizei in Gelsenkirchen selbst in Schwierigkeiten gebracht: Sie wollte dort eine Strafanzeige stellen. Doch die Überprüfung ihrer Personalen führte die Beamten zu einem anderen Schritt.

Am Freitagnachmittag war die Frau bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof aufgetaucht. Sie sei bestohlen worden, ihre Geldbörse sei weg. Wo das passiert war und wann genau, habe sie jedoch nicht sagen können, teilte die Bundespolizei am Samstag mit.

Staatsanwaltschaft Essen ließ nach Gelsenkirchenerin mit Haftbefehl suchen

Bei der Bearbeitung der Anzeige bemerkten die Beamten, dass gegen die Frau ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen vorliegt. Sie sei im September nicht in einer Gerichtshauptverhandlung erschienen - unentschuldigt. Daher war gegen Sie „Ungehorsamshaft“ angeordnet worden. In dem Verfahren sei die 39-Jährige beschuldigt, im November 2020 Falschgeld beschafft zu haben um es in Umlauf zu bringen.

Die Anzeige konnte die Frau laut Bundespolizei noch stellen. Dann aber ging es nicht durch die Tür wieder ins Freie, sondern ins Polizeigewahrsam, berichtete die Polizei. Die Frau sollte noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. (dae)

