Gelsenkirchen: Frau haut Ex mit Flasche, beißt Polizisten

Gewaltsames Ende einer Beziehung: Bei dem Versuch, seine persönliche Habe aus der ehemals gemeinsamen Wohnung zu holen, ist ein Mann aus Gelsenkirchen angegriffen und geschlagen worden. Tatwaffe der Ex: eine Flasche.

Frau beißt Polizisten sogar noch in den Finger

Wie die Gelsenkirchener Polizei berichtet, wollte der 40 Jahre alte Gelsenkirchener am Sonntag, 29. März 2020, gegen 11.40 Uhr persönliche Dinge aus der Wohnung an der Haldenstraße im Stadtteil Schalke holen, die er und seine nunmehr ehemalige Lebensgefährtin zuvor gemeinsam bewohnt hatte. Dabei wurde der Mann von der 31-Jährigen mit einer Flasche geschlagen und am Kopf verletzt.

Fesseln angelegt: Frau versucht, Pfefferspray gegen Beamte einzusetzen

Die alarmierten Polizeibeamten trafen die sehr aggressive Frau kurz darauf auf der Straße an. Sie war laut Behörde immer noch so wütend, dass sie sogar versuchte, einen Beamten zu schlagen und Pfefferspray einzusetzen. Als sie dann gefesselt werden sollte, gelang es ihr, einen Polizeibeamten in einen Finger zu beißen. Die Frau kam ins Polizeigewahrsam, sie erwartet nun ein Strafverfahren.

