Gelsenkirchen: Fotofahndung nach einem EC-Kartenbetrüger

Gelsenkirchen-Schalke. Um das illegale Geldabheben per gestohlener EC-Karte aufzuklären, fahndet die Gelsenkirchener Polizei mit einem Foto nach dem Verdächtigen.

Taschendiebstähle gibt es immer wieder. Zur Beute gehören oft auch EC-Karten, mit denen sich die Täter kurz darauf illegal Bargeld verschaffen. Einen solchen Fall versucht jetzt wieder die Gelsenkirchener Polizei aufzuklären – und setzt dabei auf die Hilfe aus der Bürgerschaft.

Die Tat ereignete sich laut Polizei am Mittwoch, 25. September 2019, dabei ist eine 43-jährige Bochumerin Opfer eines Diebstahls geworden. Im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr entwendete eine unbekannte Person ihre Geldbörse aus dem Büro der Geschädigten an der Franz-Bielefeld-Straße in Schalke.

Ein Aufnahme des Gesichtes des gesuchten Mannes. Wer kann der Polizei helfen, den bis dato unbekannten Mann zu entlarven? Foto: Foto: Polizei

Am selben Tag wurden nach Angaben der Ermittler insgesamt drei Abbuchungen durch den unbekannten Täter an einem Geldautomaten am Bahnhofsvorplatz in Gelsenkirchen-Altstadt getätigt. Videoüberwachungskameras filmten den Vorgang. Das Amtsgericht Essen hat die Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu der hier abgebildeten Person und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Hinweise an die Ermittler unter den Rufnummern 0209 365 8110 (KK21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache).