Gelsenkirchen: Foto zeigt gesuchten, mutmaßlichen Ladendieb

Gelsenkirchen-Altstadt Die Gelsenkirchener Polizei sucht einen mutmaßlichen Dieb per Foto einer Überwachungskamera. Wer kann helfen, den Gesuchten zu identifizieren?

Mit Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen einen tatverdächtigen Ladendieb.

Der Unbekannte steht im Verdacht, am 13. März 2020, gegen 9.10 Uhr, in einem Drogeriegeschäft am Bahnhofsvorplatz in der Altstadt mehrere Kosmetikartikel entwendet zu haben. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) zu melden. Fotos und die Beschreibung des Unbekannten sind bei der Polizei unter https://url.nrw/4Tj zu finden.