Gelsenkirchen: Foto-Fahndung nach mutmaßlichen Vergewaltiger

Gelsenkirchen-Altstadt. Verraten auffällige Tattoos einen mutmaßlichen Vergewaltiger? Die Polizei Gelsenkirchen sucht jetzt mit diesem Bild nach dem Flüchtigen.

Einen auffällig tätowierten mutmaßlichen Vergewaltiger sucht die Polizei Gelsenkirchen mit Hilfe von Fahndungsfotos.

Vergewaltigung in Gelsenkirchen: Diese Tattoos könnten den Flüchtigen verraten

Der Mann steht im Verdacht am 28. April des vergangenen Jahres gegen elf Uhr in einer Wohnung eine Frau vergewaltigt zu haben. Die 33 Jahre alte Dortmunderin erschien kurz nach der Tat auf einer Polizeiwache und erstattete Anzeige. Als Beamte daraufhin unmittelbar die Wohnung des Tatverdächtigen an der Klosterstraße in der Altstadt aufsuchten, war der Verdächtige bereits geflohen.

Wer kann der Polizei helfen, diesen Mann zu finden? Ihm wird Vergewaltigung vorgeworfen. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Wie die Polizei ermittelte, hat der Mann dort ein Nagelstudio betrieben, ohne dort Mieter zu sein. Der Gesuchte hat am linken Unterarm eine auffällige Tätowierung in Form eines Uhrensymbols und des Schriftzugs „Alex“.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Um die ins Stocken geratenen Ermittlungen voranzubringen, hat das zuständige Amtsgericht nun die Bilder des Gesuchten für die Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Der Mann hat asiatische Gesichtszüge, er ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und etwa 25 bis 35 Jahre alt. Er hat schwarze Haare und ist schlank.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen an die Polizei: 0209 365 7112 oder 0209 365 8240. Bilder des Tatverdächtigen sind auch hier im Fahndungsportal zu finden.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen