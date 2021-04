Gelsenkirchen: Forschungszentrum für künstliche Intelligenz

Sonnige Aussichten: Am Gelsenkirchener Wissenschaftspark startet ein Zentrum für Künstliche Intelligenz. das Start-up „evocenta“ will bis 2025 300 Arbeitsplätze schaffen.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Am Gelsenkirchener Wissenschaftspark startet ein Zentrum für Künstliche Intelligenz. Start-up „evocenta“ will bis 2025 300 Arbeitsplätze schaffen.

Der Wissenschaftspark als ein Zentrum für die Erforschung von Künstlicher Intelligenz (KI): Die Neuansiedlung des Digital Start-ups „evocenta GmbH“ im Gelsenkirchener Wissenschaftspark bedeutet einen Innovations- und Entwicklungsschub für das Quartier Bochumer Straße, für die Stadt und das Ruhrgebiet. Dem jungen Unternehmen stehen ebenso starke wie renommierte Netzwerkpartner zu Seite - das Fraunhofer Institut, die Ruhr-Uni Bochum, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und Evonik Industries. Das zeigt, wie viel Potenzial dem Start-up zugeschrieben wird.

Expansion im Blick: 300 Arbeitsplätze bei „evocenta“ in Gelsenkirchen bis 2025

Die gute Botschaft gleich vorweg: Am neuen Standort im Wissenschaftspark an der Munscheidstraße 14 plant das gerade einmal ein Jahr alte Unternehmen den Aufbau eines Teams aller Fachrichtungen - mit 300 Arbeitsplätzen bis 2025. Bereits in den ersten vier Monaten wurden über 80 Mitarbeiter eingestellt.

Nach Angaben von „evocenta“-Geschäftsführer Uwe Kamann ist die Standortentscheidung für Gelsenkirchen in der Metropolregion Ruhr sehr bewusst gefällt worden, wie er bei der offiziellen Vorstellung des Betriebes am Donnerstag sagte. „Wir wollten unser Unternehmen von vornherein in einer Strukturwandel-Region ansiedeln, weil wir sicher sind, dass ein erfolgreicher Transformationsprozess nur durch modernste Technologien und Digitalisierung funktionieren wird. Wir möchten durch unser technologisches und wirtschaftliches Know-how einen Beitrag dazu leisten.“

Die KI-Plattform von „evocenta“ optimiert Kundenmanagentsysteme durch einen hohen Grad von Automation. Im Zuge der Corona-Krise wird künstliche Intelligenz zum Beispiel bei intelligenten Wärmebildkameras auf Flughäfen eingesetzt. In der Medizin kommt sie zum Einsatz, um Infektionen auf Computertomographien der Lunge zu erkennen. Der Anwendungsbreite scheint kaum Grenzen gesetzt: Sprachassistenten helfen heute schon beim Einkauf und spielen den gewünschten Musiktitel ab. Haushaltsroboter erleichtern den Alltag, Autos parken selbstständig ein. Nicht zu vergessen Alexa, Siri und Co.

Gründung eines Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz noch in diesem Jahr

Geplant ist noch in diesem Jahr die Gründung eines Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz am neuen Unternehmenssitz im Zusammenspiel mit den renommierten Netzwerkpartnern. Die geplante KI-Plattform wird nach Unternehmensangaben den Vergleich zu Entwicklungen aus den USA nicht zu scheuen brauchen. „Sie wird durch Künstliche Intelligenz und hochmoderne Sprachtechnologien ganz neue Maßstäbe im Service-Center-Bereich setzen.“

Gelsenkirchener Unternehmen bietet Fachkräften gut bezahlte Jobs an

Aktuell schreibt die „evocenta GmbH“ eine Reihe von Stellen in den Bereichen Service-Center und IT-Entwicklung aus. Darunter für Support-Techniker, Prozess-Architekten, Qualitätsmanager und KI-Entwickler. Mehr Informationen sind auf der Homepage www.evocenta.com zu finden.