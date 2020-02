Gelsenkirchen-Altstadt. Ein in Gelsenkirchen lebender Flüchtling hat Ärger mit der Behörde. Der Azubi will ein Auslandspraktikum machen, bekommt aber kein Reisedokument.

Gelsenkirchen: Flüchtling darf kein Auslandspraktikum machen

Vor Krieg und Terror in seiner Heimat Syrien ist Ibrahim Hilal geflüchtet. Der 25-Jährige hat eine Lehre zum Hotelkaufmann im Gelsenkirchener Maritim-Hotel am Stadtgarten begonnen. Wegen hervorragender Leistungen erhielt der Azubi sogar ein Stipendium für ein Auslandspraktikum. Doch das kann er vorerst nicht antreten: Er bekommt von der hiesigen Ausländerbehörde kein Reisedokument. Den Gang zum Konsulat fürchtet er, denn seine Schwester hält sich immer noch in Syrien auf – und er selbst „gilt als Verräter“.

Berufsschüler bekam Stipendium wegen hervorragender Leistungen

„Ich bin verzweifelt“, sagt Ibrahim Hilal. Erst schien alles glatt zu laufen. Im September noch habe ihm die Gelsenkirchener Behörde mitgeteilt, wie er vorzugehen habe, damit sein Wunsch nach einem Praktikum in Portugal in Erfüllung geht. Fünf Punkte umfasst der Plan. Unter vier und fünf steht stichwortartig: „Einreichen eines biometrischen Passbildes, Zahlen einer Gebühr, Ausstellung des zeitlich begrenzten Ersatzdokumentes. Nach Aufenthalt: Umtausch der Dokumente bei Ausländerbehörde.“

Der syrische Flüchtling Ibrahim Hilal bekommt von der Gelsenkirchener Ausländerbehörde kein Ersatzreisedokument für ein vierwöchiges Praktikum in einem portugiesischem Hotel. Der 25-Jährige lernt im Maritim-Hotel Hotelkaufmann. Foto: Foto: Hilal

Berufskolleg sieht in dem Azubi einen Vorzeige-Europäer

Tatkräftig unterstützt wurde der angehende Hotelfachmann von Klassenleiterin Katrin Kruse und Nora Steinhauer. Sie ist die Koordinatorin für Auslandspraktika am Berufskolleg Königstraße, wo Ibrahim Hilal die Schulbank drückt. Die Europaschule und das Maritim-Hotel als Ausbildungsbetrieb „haben ausdrücklich eine Empfehlung abgegeben“, sagt Steinhauer, dem 25-Jährigen zu ermöglichen, sein Know-how zu erweitern. Insbesondere seine Kenntnisse in der für das Hotelgewerbe unerlässlichen englischen Sprache sollten durch seine Arbeit mit Hotelgästen in Portugal gefördert werden. Denn Hilal überzeugte mit Fleiß, guten Noten und tadellosem Auftreten. „Er ist ein richtig Guter, wir sehen in ihm einen künftigen Europäer. Ein Vorbild für andere.“

Also tat das Berufskolleg nach Angaben der Lehrerin alles, damit aus dem Traum Wirklichkeit wird. Festgezurrt wurde das vierwöchige Praktikum, der Zeitraum beginnend im Januar und sogar das Geld, um den Flug zu bezahlen, floss. Möglich gemacht hat das das Förderprogramm der EU „Erasmus+“. „Blieb nur noch das Ersatzreisedokument“, sagt Hilal. Doch dann kam die Enttäuschung.

Ausländerbehörde: Keine Beweise vorgelegt

Die Ausländerbehörde verweigert ihm die Ausstellung des Dokumentes. Sie betrachtet es gemäß der Vorgabe des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge als zumutbar, dass Ibrahim Hilal selbst bei der syrischen Botschaft vorspricht und einen Reisepass beantragt. Begründung: „Soweit der Antragsteller geltend gemacht hat, dass er aus Furcht vor einer Einberufung zum Wehrdienst sein Heimatland verlassen habe, konnten keine geeigneten Beweismittel vorgelegt werden, die eine begründete Furcht diesbezüglich unterstreichen würden. Der Antragsteller hatte keinen Wehrpass und auch keinen Einberufungsbefehl bekommen. Er hielt sich in Rebellengebieten auf. Das Regime hatte dort keine Macht und konnte ihn nicht zum Wehrdienst einziehen. Die bloße Angst vor einem möglichen Einzug reicht für die Gewährung von Flüchtlingsschutz nicht aus. Der Antrag auf Ausstellung des Reisepasses für Ausländer ist damit abzulehnen.“

Gelsenkirchen Subsidiärer Schutz ermöglicht freien Zugang zum Arbeitsmarkt Ibrahim Hilal besitzt subsidiären Schutz. Den subsidiären Schutz erhalten Personen, denen im Rahmen des Asylverfahrens weder der Flüchtlingsschutz noch die Asylberechtigung zuerkannt wurde, denen im Herkunftsland aber ein ernsthafter Schaden droht, etwa durch einen Krieg oder Bürgerkrieg. Personen, die den subsidiären Schutz innehaben, erhalten uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt und haben Anspruch auf einen Integrationskurs. Subsidiär Schutzberechtigte können den Familiennachzug ihrer Kernfamilie beantragen, wenn dafür humanitäre Gründe vorliegen.

Rechtsanwältin: Auswärtiges Amt rät vom Vorsprechen bei der Botschaft ab

Der 25-Jährige und seine Rechtsanwältin Rain Nahia Osman sehen das anders. Hilal Ibrahim: „Eben weil ich mit 19 Jahren illegal aus Syrien geflohen bin und damit den Wehrdienst verweigert habe, gelte ich als Verräter.“ Sein Vater sei 2012 im Krieg getötet worden, seine Schwester lebe noch immer in Syrien. Wenn er jetzt zur Botschaft gehe, gerate sie in Gefahr, weil der Schutzstatus des Geflohenen in Deutschland „an die zuständigen Behörden in Syrien weitergegeben wird“. Bei seiner Flucht habe er an alles andere gedacht, als solche beweiskräftigen Papiere mitzunehmen. Im schlimmsten Fall hätten sie ihn ja entlarven können. Hilals Rechtsbeistand argumentiert außerdem mit der Empfehlung des Auswärtigen Amtes, das aus eben diesen Gründen von einem Vorsprechen bei der syrischen Botschaft abrät.

IHK Münster bietet sich als Vermittler an

Die Industrie- und Handelskammer in Münster begrüßt es grundsätzlich, wenn Auszubildende Auslandspraktika absolvieren. „Sie werden weltgewandter, erhöhen dadurch ihre beruflichen Karrierechancen“, sagte Carsten Taudt, Leiter des IHK-Geschäftsbereichs Bildung und Fachkräftesicherung. Vorgeschrieben sei ein Auslandspraktikum zwar nicht, aber gerade durch solche Möglichkeiten steige die Chance eines Betriebes, Fachkräftemangel erfolgreich zu begegnen und mehr junge Menschen für eine Ausbildung zu interessieren. „Die Gastronomie und Hotellerie gehört zu den Bereichen, in denen es stark an qualifiziertem Personal mangelt.“ Die IHK bot an, sich vermittelnd einzuschalten, wenn der Betrieb an die Kammer herantrete.