Gelsenkirchen: Flucht vor Polizei endet mit Taser-Einsatz

Ein 50-Jähriger versucht in Gelsenkirchen-Bismarck vor der Polizei zu fliehen. Die Beamten stoppen ihn mit einem Taser.

Gelsenkirchen. Der Fluchtversuch eines Mannes endet in Gelsenkirchen mit dem Einsatz eines Distanz-Elektro-Impuls-Geräts. Was zuvor geschehen ist.

Es war kurz vor 2 Uhr in der Nacht zu Sonntag als eine Streifenwagenbesatzung einen Autofahrer in Gelsenkirchen-Bismarck kontrollieren wollte. Doch statt den Anordnungen der Polizei Folge zu leisten und anzuhalten, gab der verdächtige Fahrer Gas und fuhr davon. Die Beamten, die den 50-Jährigen umgehend verfolgten, konnten ihn wenig später in einer Sackgasse stoppen. Als er offenbar weiter zu Fuß fliehen wollte und dabei auf die Beamten aggressiv zulief, setzten die Polizisten das „Distanz-Elektro-Impuls-Gerät“ (Taser) ein und konnten die weitere Flucht des Mannes somit beenden.

Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Tatverdächtige keinen Führerschein hat und offenbar auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegen den Mann besteht zudem ein Haftbefehl und es wurden noch weitere Drogen bei ihm gefunden.

Der Fahrer wurde vor Ort erstversorgt, ihm wurde in der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und die Festnahme vollzogen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen