Gelsenkirchen: Firma zieht an ungewöhnlichen Standort

Gelsenkirchen-Buer. Die Dachdeckerfirma Seifen aus Gelsenkirchen-Buer muss zum Jahresende umziehen. Der neue Standort liegt an einem ungewöhnlichen Ort.

Dass Firmen ihren Standort wechseln, das kommt vor, und die Gründe dafür sind vielfältig. Mal steht eine Erweiterung an, mal erfolgt der Umzug, weil der neue Standort günstiger gelegen ist. Insofern wäre es auch eigentlich auch kaum berichtenswert, dass die Dachdeckerfirma Seifen aus Gelsenkirchen-Buer zu Beginn des neuen Jahres den Firmensitz verlegt. Eigentlich. Denn die Umstände, die hinter diesem Umzug strecken, sind bemerkenswert.

Die Dachdeckerfirma Seifen ist ein echter Traditionsbetrieb: 1895 gegründet, wird das Unternehmen mittlerweile in vierter Generation von Daniel Seifen geführt. Sein Urgroßvater Anton hatte die Firma gegründet: „Anton, Hermann, Anton, Daniel“ zählt der 44-Jährige die „Ahnenreihe“ der Seifens auf. Seit dem Tod seines Vaters im Dezember 2016 ist Daniel Chef des Betriebes – jetzt steht zum ersten Mal in der 126-jährigen Unternehmensgeschichte ein Umzug an. [Lesen Sie auch: Gelsenkirchen: Neuer Gewerbepark für über 40 Millionen Euro

So schwer war es, einen neuen Standort in Gelsenkirchen zu finden

„Meine Mutter hat das Betriebsgelände verkauft“, erklärt Seifen, warum es zu dem Umzug kommt, „im Jahr 2019 hat uns dann der neue Besitzer zum 31. Dezember 2021 gekündigt.“ Was dann folgte, waren zwei „sehr anstrengende Jahre“, wie Nicole Seifen, Daniels Ehefrau, berichtet – und das ist noch untertrieben.

Denn einen neuen Standort für einen Handwerksbetrieb mit drei Mitarbeitern in Gelsenkirchen zu finden, erwies sich alles andere als einfach. „Flächen mit über 5000 Quadratmetern für größere Unternehmen sind noch einigermaßen gut zu bekommen“, berichtet Seifen. Kleinere Grundstücke scheinen allerdings gerade Mangelware zu sein. „Die Wirtschaftsförderung der Stadt Gelsenkirchen hat uns sehr unterstützt“, sagt Daniel Seifen, von Erfolg gekrönt waren die Bemühungen aber nicht. Dazu kam, dass Seifen gerne im Stadtnorden bleiben wollte: „Wir sind ein Buersches Traditionsunternehmen, man kennt uns hier“, sagt er.

So kommt das Sozialwerk St. Georg ins Spiel

Doch die Geschichte hat ein Happy End – mit einem eher unerwarteten Partner. Die neue Adresse, unter der die Firma Seifen ab Januar zu erreichen ist, lautet Emscherstraße 41: Das ist die Adresse des Sozialwerks St. Georg. Dort ist man gerade dabei, dem Thema Inklusion einen neuen Dreh zu geben, und die Seifens kamen da genau richtig.

Bei St. Georg werden Menschen mit Assistenzbedarf für den ersten Arbeitsmarkt fit gemacht: In den Werkstätten an der Emscherstraße werden sie ausgebildet, um später auch in anderen Betrieben der freien Wirtschaft arbeiten zu können. „Doch warum sollen die Unternehmen nicht auch zu uns kommen“, formuliert St.-Georg-Geschäftsführer Adrian van Eyk die Überlegung. Beim Sozialwerk hat man auch schon einen Namen gefunden: „Wir nennen das 360-Grad-Inklusion“, sagt van Eyk.

Dachdeckerfirma nutzt bereits vorhandene Einrichtungen

Für die Seifens bedeutet das: Sie verlegen ihren Firmensitz auf das Gelände von St. Georg. Das heißt aber nicht, dass ein Teil des Geländes jetzt ausschließlich von der Dachdeckerfirma genutzt wird – vielmehr nutzt die Firma bereits vorhandene Einrichtungen. „Unser Büro ist im Bürogebäude untergebracht, unsere Mitarbeiter nutzen die Umkleiden und Duschen der St.-Georg-Mitarbeiter, unserer Lagerflächen sind auf dem Gelände verteilt – und wir können die Kantine von St. Georg nutzen“, zählt Daniel Seifen auf. Auch für ihn ist das Neuland: „Wir sind sehr gespannt“, sagt er.

Rund 2500 Mitarbeiter Das Sozialwerk St. Georg e. V. ist ein dezentral aufgestelltes soziales Dienstleistungsunternehmen mit Sitz an der Emscherstraße in Gelsenkirchen. Insgesamt verfügt das Sozialwerk über rund 100 Standorte in Nordrhein-Westfalen. Dort sind ca. 4400 Menschen beschäftigt, das Sozialwerk hat rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Adrian van Eyk erklärt, warum beim Sozialwerk Platz zur Verfügung steht: „Wir wollen in Zukunft verstärkt auf Dezentralisierung setzen, wollen in der Stadt sichtbarer sein.“ Der Standort an der Emscherstraße stehe nicht zur Disposition, allerdings sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch anderswo eingesetzt werden: Etwa im Altstadtcafé, das vom Sozialwerk betrieben wird. Die Firma Seifen ist bereits die zweite Firma, die so an der Emscherstraße Platz findet, dort gibt es bereits ein Start-up-Unternehmen.

Adrian van Eyk und Stefanie Langer, pädagogische Leiterin, hoffen auf weitere Synergieeffekte. „Unsere Mitarbeiter könnten etwa ein Praktikum bei Seifen machen“, sagt Stefanie Langer, und Nicole Seifen nickt: „Das kann ich mir sehr gut vorstellen.“

