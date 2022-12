Gelsenkirchen: Finanzierungstag für Betriebe – Weg vom Gas

Unter dem Titel „Weg vom Gas“ bietet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen am Dienstag, 6. Dezember, einen Finanzierungstag an. Dabei geht es um Förderprogramme, mit denen der Umstieg auf erneuerbare Energien erleichtert werden soll.

Gelsenkirchen. Weg vom Gas: Fördermöglichkeiten für Betriebe zeigt der IHK-Finanzierungstag dazu auf. Die Themen, die Experten, die Anmeldung.

Im Zuge der Energiekrise haben viele Industriebetriebe bereits ihren Verbräuche durch Sparmaßnahmen um gut 20 Prozent gesenkt. Kleinere Betriebe sind mitunter noch nicht so weit. Unter dem Titel „Weg vom Gas“ bietet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen am Dienstag, 6. Dezember, einen Finanzierungstag an. Dabei geht es um Förderprogramme, mit denen der Umstieg auf erneuerbare Energien erleichtert werden soll.

Tilgungsnachlass von 30 Prozent der Darlehenssumme, maximal 200.000 Euro

Von 8.45 bis 11.30 Uhr informieren Experten von NRW.BANK, Bürgschaftsbank NRW, PricewaterhouseCoopers (PwC) und IHK über Förderprogramme, „die den Unternehmen helfen, ihre Vorhaben umzusetzen und die derzeitigen Herausforderungen zu bewältigen“, erläutert Sven Wolf, Geschäftsbereichsleiter Unternehmensförderung der IHK NW.

Gefördert werden beispielsweise Investitionen in Elektrifizierung, Wärmepumpen, Wasserstoff-Elektrolyseure und Batteriespeicher. Auch die Kosten für deren Installation und Inbetriebnahme der Technologien können finanziert werden. Das Angebot umfasst einen Tilgungsnachlass von 30 Prozent der Darlehenssumme, maximal 200.000 Euro.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Im zweiten Teil des Förder- und Finanzierungstages geben die Experten Tipps zur Nutzung externer Sicherheiten in Form von Bürgschaften und Landesbürgschaften für Unternehmen, die investieren wollen oder aus anderen Gründen Finanzmittel benötigen. Von Bedeutung für viele Unternehmen sind nach IHK-Einschätzung auch die Informationen zu Beratungs- und Investitionszuschüssen, die das Programm Regionale Wirtschaftsförderung (RWP) bietet.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung jedoch erforderlich: www.ihk.de/nordwestfalen. Interessierte nennen bitte auch diese Seminar-Nummer: 156166467

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen