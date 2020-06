Gelsenkirchen: Filialleiter stoppt Ladendieb auf der Flucht

Ein 21-jähriger Mann kam in Polizeigewahrsam, nachdem er zuvor in einem Geschäft auf der Gelsenkirchener Bahnhofstraße Sportschuhe geklaut hatte. Foto:

Gelsenkirchen-Altstadt. Ein Ladendieb klaut in einem Gelsenkirchener Geschäft ein Paar Sportschuhe. Der Filialleiter macht sich auf die Verfolgung und stoppt den Mann.

Der Filialleiter eines Schuhfachgeschäfts auf der Bahnhofstraße in Gelsenkirchen hat am Samstag, 27. Juni, einen Ladendieb auf der Flucht gestellt. Durch die Warenalarmanlage in seinem Geschäft wurde er auf einen 21-jährigen Mann aufmerksam, der ein Paar Sportschuhe gestohlen hatte und gerade dabei war, das Ladenlokal zu verlassen.

Da der junge Erwachsene flüchtete und die Aufforderungen stehen zu bleiben, ignorierte, verfolgte der 41-jährige Verkäufer den Mann und hielt ihn fest. Unterstützung bekam er dabei von zwei Passanten, die er unterwegs angesprochen und um Hilfe gebeten hatte. Das Trio konnte den Ladendieb, der sich erheblich wehrte und dabei zwei seiner Verfolger leicht verletzte, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Weil der Dieb keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, kam er in Polizeigewahrsam - wo er am Sonntag, 28. Juni, dem Haftrichter vorgeführt wird.