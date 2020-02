Gelsenkirchen: Fiesta de Cuba startet in Runde neun

Gelsenkirchen. Am Samstag, 28. März, lädt die Bernhard-Adolph-Stiftung zur Benefiz-Party ins Autohaus Basdorf. Die Erlöse kommen Familien in Kuba zu gute.

Latino-Sound, Cocktails, karibische Stimmung: Es ist wieder soweit. Die „Fiesta de Cuba“ startet am Samstag, 28. März, in die neunte Runde. Alle zwei Jahre sammelt die Bernhard-Adolph-Stiftung bei der stimmungsvollen Benefiz-Gala im Autohaus Basdorf an der Alfred-Zingler-Straße 3 für die Kuba-Hilfe.

Das Hilfsprojekt, das zunächst als Verein geführt wurde, engagiert sich schon seit 1997 in Kuba. Seit anderthalb Jahren wird es als Stiftung mit an die 230 Patenschaften aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich und Liechtenstein geführt. Die Stiftung trägt an verschiedenen Ansatzpunkten dazu bei, dass kubanische Kinder und deren Familien eine bessere Perspektive geboten werden. Sie sieht sich als Wegbereiter für eine bessere Zukunft und Brückenbauer zwischen den Ländern, für mehr menschliches Miteinander und kulturelles Verständnis füreinander.

Thema Bildung steht dieses Jahr im Fokus

Der Hilfseinsatz dient dem Aufbau und der Unterstützung von Kinderheimen, medizinischen und sozialen Einrichtungen in Kuba sowie der Vermittlung von Kinderpatenschaften. In diesem Jahr will man die Gelder einem besonderen Bereich zu gute kommen lassen. Stifter Bernhard Adolph erklärt: „Die Erlöse der Veranstaltung fließen in laufende Projekte. In diesem Jahr steht das Thema Bildung besonders im Fokus.“

Frank Basdorf (Autohausinhaber, links) und Stifter Bernhard Adolph hier beim bewerben der achten „Fiesta de Cuba“. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

7500 Euro seien vor zwei Jahren in ein Kindergarten-Projekt geflossen. Ordensschwestern verwalten das Geld vor Ort. Die Idee, sich für die Menschen dort einzusetzen, kam Stifter Bernhard Adolph während er sich Anfang der 90er-Jahre selbst auf einer Kuba-Reise befand. Frank Basdorf, der die Ausstellungshalle seines Autohauses zur Verfügung stellt, hat selbst ein Patenkind. „Als Pate hat man ein gutes Gefühl, weil man immer auf dem Laufenden gehalten wird uns weiß, was mit dem Geld passiert“, erklärt er.

„La Cubana“ sorgt musikalisch für Latin-Sound

Hauptact ist in diesem Jahr, wie auch in den Vorjahren, die Band „La Cubana“, die seit über 20 Jahren gemeinsam musiziert. Auch hier mischt Bernhard Adolph zusammen mit seinem Bruder Michael Adolph und der Sängerin Kim Morales mit. Stücke wie „Besame mucho“, „Amor amor“, „Despacito, waka waka“ oder „Quizas Perfidia“ werden dann rauf und runter laufen. Zwischenzeitlich sorgt ein DJ der Just Festivals GmbH, die für Licht, Bühne und Ton verantwortlich ist, für ordentlich Stimmung. Verschiedene Drinks, unter anderem mit Havana Rum, aber auch eine Kaffeebar, sollen die Besucher vor Ort aufmuntern. Hungern muss ebenfalls niemand: Wie bereits in den Vorjahren wird es ein Catering vom Partyservice Curry Heinz geben.

Auch tänzerisch soll es heiß hergehen: Für alle Interessierten wird es einem Salsa-Workshop angeboten. Showtanz gibt es von dem Duo Malvine und Emanuel. Wer sich für die Stiftung interessiert, erhält Informationen am Stand der Kuba-Hilfe. Einlass zur „Fiesta de Cuba“ ist ab 19 Uhr, Start um 20 Uhr.

Eintrittskarten gibt es bereits im Vorverkauf

Der Eintritt beträgt 20 Euro. Mit der Eintrittskarte gibt es zeitgleich die Chance etwas zu gewinnen. Preise wie ein Reisegutschein, ein Gutschein für eine Cabrio-Fahrt oder ein signierter Fußball von Schalke 04 warten auf die Besucher. Karten im Vorverkauf gibt es bei Automobile Basdorf, Alfred-Zingler-Straße 3, über das Kartentelefon 0209-94 04 00 und online auf www.fiesta-de-cuba.de