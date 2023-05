Gelsenkirchen: Feuerwehr rückt zu Wohnungsbrand aus

Die Feuerwehr Gelsenkirchen ist am Montag zu einem Brand in Ückendorf ausgerückt.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Gelsenkirchener Stadtsüden hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie der Einsatz verlief.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen ist am Montag zu einem Brand in Ückendorf ausgerückt. Das Feuer ist in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

Feuer in leerstehendem Haus in Gelsenkirchener Ückendorf: Keine Verletzten

Wie Feuerwehrchef Michael Axinger mitteilte, „ist das Feuer gegen 15.45 Uhr im zweiten Obergeschoss respektive im Dachgeschoss“ des Haus an der Ückendorfer Bergmannstraße ausgebrochen. Der Brand sei schnell unter Kontrolle gebracht worden, Restlöscharbeiten waren noch zu erledigen, ehe die Polizei die Ermittlungen nach der Brandursache aufnehmen konnte. Verletzte gibt es keine.

Zwei Löschzüge beorderte die Leitstelle zum Brandort, mehrere Trupps sind dann unter Atemschutz aus unterschiedlichen Richtungen vorgerückt, um die Flammen zu löschen. Das Treppenhaus war unter anderem stark verraucht. Das zweieinhalbgeschossige Gebäude ist leerstehend, Menschen mussten demnach nicht gerettet werden.

