Gelsenkirchen: Feuerwehr löscht brennenden Unrat auf Balkon

Gelsenkirchen. Brennender Unrat auf einem Balkon sorgte am Sonntagabend für einen Einsatz der Feuerwehr Gelsenkirchen.

Nachbarn hatten am Sonntagabend einen Brand auf einen Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Mühlenfeld“ entdeckt und die Feuerwehr gerufen.

Die Feuerwehr wurde um 21.48 Uhr gerufen. Die Nachbarn, die den Brand im Erdgeschoss entdeckt hatten, meldeten, dass die Flammen bereits bis unter den darüber liegenden Balkon schlugen.

Brandgeruch zog ins ganze Haus

Als die Einheiten der Wache Altstadt an der Einsatzstellen eintrafen, hatten Anwohner das Feuer auf dem Balkon bereits mit Feuerlöschern gelöscht. Bei diesen Löschmaßnahmen zog jedoch Brandrauch in die Wohnung und verteilte sich über die geöffnete Tür in den Treppenraum sowie weiter im gesamten Haus.

Ein Trupp unter Atemschutz führte den Bewohner der betroffenen Wohnung aus dem Gebäude und übergab ihn dem Rettungsdienst. Alle anderen Bewohner hatten das Haus zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen.

Anschließend wurde der Unrat auf dem Balkon weiter abgelöscht und Belüftungsmaßnahmen eingeleitet. Nachdem alle Räume im Haus gelüftet waren, konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Insgesamt war die Feuerwehr mit 20 Einsatzkräften vor Ort. (red)