Gelsenkirchen: Feuerwehr eilt über Karneval zu 632 Einsätzen

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Feuerwehr hat Bilanz gezogen. Unter dem Strich fielen an vier „tollen Tagen“ über Karneval 632 Einsätze an.

Im Zeitraum von Weiberfastnacht, 20. Februar 2020, 7.30 Uhr, bis Rosenmontag, 24. Februar 2020, 23.59 Uhr, hatte die Feuerwehr 632 Einsätze zu bewältigen. Aufgeschlüsselt nach Art der Einsätze sind das zehn Brandschutzeinsätze, 43 technische Hilfeleistungen, 183 Krankentransporte und 396 Notfalleinsätze, darunter 73 mit einem Notarzt an der Einsatzstelle.

Am Höhepunkt des Straßenkarnevals, Rosenmontag (betrachteter Zeitraum von 07.30 bis 23.59 Uhr) dirigierte die Leitstelle allein 114 Einsätze der Gelsenkirchener Retter, darunter waren drei Rettungsdiensteinsätze anlässlich des Umzuges an der Cranger Straße.

„Abschließend kann man sagen, dass die vier betrachteten Tage dem täglichen Durchschnitt an Einsätzen entsprachen, also kein übermäßiges Einsatzaufkommen vorlag“, so Feuerwehr-Sprecher Carsten Jost.