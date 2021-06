Gelsenkirchen: Feuerwehr befreit Seniorin aus Brombeer-Hecke

Gelsenkirchen. Eine Seniorin ist am Samstag auf der Halde Rheinelbe einen Steilhang heruntergerutscht. Brombeeren fingen sie auf – ließen aber nicht mehr los.

Glück im Unglück hatte am Samstagnachmittag eine Seniorin beim Spaziergang auf der Halde Rheinelbe in Gelsenkirchen. Am Rand eines Weges verlor sie den sicheren Stand und stürzte gut fünf Meter einen Steilhang hinab.

Der dicht mit Brombeersträuchern bewachsene Abhang federte den Aufprall zwar ab. Aber die Frau verhedderte sich so fest im Dornenmeer, dass sie nicht mehr herauskam.

Feuerwehr schneidet Frau mit Heckenschere frei

Aber ihr Sturz blieb zum Glück nicht unbemerkt: Schon wenige Minuten später kamen Feuerwehr und Rettungsdienst zur Halde Rheinelbe. Aber die Helfenden kamen mit "feuerwehrtypischen Werkzeugen" nicht weiter. Kurzerhand forderte der Einsatzleiter eine Motor-Heckenschere an, die eigentlich der Grünpflege an der Wache dient.

Während ein Teil der Einsatzkräfte die Frau betreute, rückten die anderen Feuerwehrleute der widerspenstigen Brombeerhecke zu Leibe. Mit ein paar beherzten Schnitten wurde der dornige Widerstand gebrochen – die Frau war endlich frei.

Nur Dornenkratzer – Seniorin lehnt Krankenhaus ab

In einer Schleifkorbtrage zog die Feuerwehr die Verunfallte hoch auf den sicheren Weg. Bis auf viele oberflächliche Kratzer blieb die Seniorin unverletzt. Einen Transport ins Krankenhaus lehnte sie ab.

