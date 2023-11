Gelsenkirchen: Feuer in Mehrfamilienhaus bei eisiger Kälte

In diesem Haus an der Metzer Straße in Gelsenkirchen hat es in der Nacht zu Dienstag, 29. November, gebrannt.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Menschenleben in Gefahr bei eisiger Kälte: Die Gelsenkirchener Feuerwehr hat einen Brand in einem Mehrfamilienhaus erfolgreich bekämpft.

Nach einem nächtlichen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Metzer Straße in Gelsenkirchen-Ückendorf ermittelt die Kriminalpolizei unter anderem wegen Brandstiftung. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.

Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen – Müll brennt in erster Etage

Dramatische klangen die Notrufe, die in der Nacht zu Dienstag, 29. November, gegen 1.56 Uhr in der Leitstelle aufliefen: „Flammen kommen aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss, die ganze Straße ist verraucht“. In dem dreigeschossigen Gebäude waren laut Einwohnermeldesystem fünf Personen gemeldet. Für die Einsatzkräfte bedeutet das: Menschenleben in Gefahr. Höchste Eile ist geboten.

Der Zugang zur Brandwohnung war nach Angaben der Gelsenkirchener Feuerwehr nur über den Hinterhof des Gebäudes möglich. Im Hinterhof lag Sperrmüll. Foto: Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen

Der Brandherd befand sich im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Dort stand nach Angaben der Feuerwehr „Müll und weiterer Unrat in Flammen“. Auch seien beim Eintreffen der ersten Rettungseinheiten einige Fensterscheiben zerschlagen gewesen, die Tür zu dem Haus habe offen gestanden.

Über einen Zugang im Hinterhof arbeitete sich ein Trupp zur Menschrettung und Brandbekämpfung zum Obergeschoss vor, ein weiterer Trupp durchsuchte das Treppenhaus und die weiteren Wohnungen.

49 Minuten nach Alarmierung konnte bereits „Brand unter Kontrolle“ gegeben werden. Wie sich im Nachgang herausstellte, wird das gesamte Gebäude seit einigen Zeit nicht mehr bewohnt. So blieb es in dieser Nacht lediglich bei einem Sachschaden an dem Gebäude.

