Gelsenkirchen: Feuer in Imbiss - Wohnhaus geräumt

Gelsenkirchen. Wohn- und Geschäftshaus in der Altstadt war total verraucht. Feuerwehrleute mussten Abluft-Anlage zerlegen, um Glutnester zu löschen.

Starker Rauch aus einem Wohn- und Geschäftshaus in der Gelsenkirchener Altstadt hat am Donnerstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Unter anderem mit zwei Drehleitern rückte die Feuerwehr aus. In der Abluftanlage eines Imbisses brannte es. Das Haus wurde geräumt.

Erst war ein Dachstuhlbrand vermutet worden, berichtete am Abend die Feuerwehr. Dichter Rauch drang aus dem Eckhaus an Bismarck- und Hauptstraße mit einem türkischen Grill-Restaurant im Erdgeschoss. Doch die Flammen waren in der Abluftanlage des Restaurants, wo sich laut Feuerwehr Ablagerungen in Brand gesetzt hatten.

Feuer in Imbiss in Gelsenkirchen: Feuerwehr bringt bettlägerigen Bewohner in Sicherheit

„Das Haus war kräftig verraucht, doch im Haus selbst gab es keinen Brand“, berichtete ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage. Die Abluft-Anlage allerdings führte teilweise durch das Gebäude durch.

Bewohner hatten sich laut Feuerwehr bereits selbst in Sicherheit gebracht, als die ersten Retter eintrafen, berichtete der Sprecher. Einen bettlägerigen Bewohner mussten Feuerwehrleute in Sicherheit bringen.

Lesen Sie auch: Gelsenkirchen: Feuerwehr trauert um verstorbenen Retter (31)

Um die Flammen und weitere Glutnester zu löschen, musste Feuerwehrleute die Abluftanlage des Restaurants zum Teil auch auseinandernehmen, berichtete die Feuerwehr. Wegen des kräftigen Rauchs hatten gegen 18.25 Uhr gleich mehrere Anwohner den Feuerwehr-Notruf 112 gewählt.

Einsatz war nach zweieinhalb Stunden beendet

Mehr als zweieinhalb Stunden schufteten die Feuerwehrleute und arbeitete sich Stück für Stück die Abluftanlage entlang, die vom Erdgeschoss bis zum Dach führte. Unterstützt wurden sie auch von einem Bezirksschornsteinfegermeister, teilte die Feuerwehr mit. Anschließend musste das Wohnhaus kräftig gelüftet werden.

Die insgesamt 45 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und freiwilliger Feuerwehr mit den Löschzügen aus Erle und Ückendorf konnten gegen 21 Uhr wieder in ihre Wachen einrücken, teilte die Feuerwehr mit. Das Restaurant muss vorläufig geschlossen bleiben.

(dae)

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen