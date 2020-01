Polizei und Feuerwehr Gelsenkirchen sind zu einem Brand an der Bottroper Straße in Horst ausgerückt. (Symbolbild)

Gelsenkirchen-Horst. Zügig gelöscht werden konnte am Montag das Feuer in einer Mietwohnung in Gelsenkirchen-Horst. Es war in der Abstellkammer ausgebrochen.

Gelsenkirchen: Feuer in Abstellkammer einer Mietwohnung

Polizei und Feuerwehr Gelsenkirchen sind am Montagnachmittag, 13. Januar, zu einem Brand an der Bottroper Straße in Horst ausgerückt. Anwohner hatten die Einsatzkräfte gegen 15.50 Uhr verständigt, weil Rauch aus einem Mehrfamilienhaus drang.

Den Angaben der Polizei zufolge war in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ein Feuer in einer Abstellkammer ausgebrochen, das zügig gelöscht werden konnte. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Polizeibeamte sperrten die Bottroper Straße während des laufenden Einsatzes in beide Fahrtrichtungen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache dauern an, jedoch gibt es bislang keinerlei Hinweise, die auf Fremdverschulden hindeuten.