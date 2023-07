Gelsenkirchen: Festnahme beim Verkauf von Fake-Markenware

Gelsenkirchen-Hassel/Herne. Bei einem Gelsenkirchener klickten nach einem Handel mit gefälschter Ware auf der Straße die Handschellen. Vorwurf: Warenbetrug und Widerstand.

Der Verkauf von angeblichen Marken-Kopfhörern in Gelsenkirchen entpuppte sich als Schwindel. Als die Polizei dazu kam, flog der Betrug auf. Der Gelsenkirchener Verkäufer kam nach kurzer Flucht in Gewahrsam.

Gelsenkirchener (26) verkauft gefälschte Marken-Kopfhörer – Polizei stößt dazu

Eine 52-jährige Frau aus Herne hatte sich über ein Internetportal mit einem 26-jährigen Gelsenkirchener verabredet, um von ihm an der Polsumer Straße in Hassel den Elektroartikel, Samsung-Kopfhörer, zu erwerben. Augenscheinlich hatten sie Zweifel an der Seriosität des Handels auf offener Straße beschlichen. Also benachrichtige sie sicherheitshalber die Polizei.

Ihre Skepsis war berechtigt. Denn als gegen 19 Uhr Polizeibeamte zu dem Treffen hinzustießen und den Gelsenkirchener kontrollieren wollten, nahm der 26-Jährige die Beine in die Hand und flüchtete. Die Einsatzkräfte und ein 27-jähriger Zeuge, der die Flucht des Gelsenkircheners beobachtet hatte, stellten den Flüchtenden.

Gegen die anschließende Fixierung leistete der 26-Jährige Widerstand, woraufhin die Beamten den Mann vorläufig festnahmen und in Polizeigewahrsam brachten. Ein Polizeibeamter und der Zeuge wurden leicht verletzt, der Polizist blieb aber dienstfähig. Den 26-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Warenbetrugs und Widerstands.

