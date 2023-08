Gelsenkirchen: Festival zur Ausbildung von „Herzensrettern“

Zu vielen Menschen fehlt der Mut, in einer Notsituation helfend einzugreifen. Das Herzensretter-Festival der Malteser in Gelsenkirchen will schon Jugendlichen ab 12 Jahren, zeigen, wie einfach es sein kann. Leben zu retten.

Gelsenkirchen. Ein Festival soll helfen, Leben zu retten: Die Gelsenkirchener Malteser wollen Jugendlichen zeigen, wie einfach Lebensrettung sein kann.

Es geht um Leben und Tod beim „Herzensretter*innen-Festival“. Genauer gesagt geht es darum, möglichst viele Kinder und Jugendliche in die Lage zu versetzen, im Notfall helfend einzugreifen. Die Gelsenkirchener Malteser Jugend nimmt die bundesweite Woche der Wiederbelebung vom 18. bis 24. September zum Anlass, Kinder und Jugendliche ab 7. Klasse (also ab 12/13 Jahren) als Ersthelfer für Wiederbelebungen zu schulen.

Herzmassagen von Laien können Leben retten

Laut Deutschem Rat für Wiederbelebung (GCR) erleiden in jedem Jahr in Deutschland mehr als 70.000 Menschen außerhalb eines Krankenhauses einen plötzlichen Herz-Kreislaufstillstand. Nur jeder zehnte Betroffene überlebt. Bei einem plötzlichen Herz-Kreislaufstillstand kommt es binnen drei bis fünf Minuten zu irreversiblen Schäden im Gehirn, wenn keine Herzdruckmassage durchgeführt wird, die Sauerstoffversorgung im Gehirn sichern kann. Der Rettungsdienst ist in der Regel binnen neun Minuten vor Ort und kommt somit meist zu spät. In fast jedem zweiten Fall sind Menschen dabei, die mit einer Herzdruckmassage die Zeit überbrücken und damit die Überlebenschancen des Betroffenen um das Dreifache steigern könnten, so die Fachgesellschaft. Die meisten tun es aber nicht: aus Angst, Fehler zu machen.

Zu wenige Menschen in Deutschland trauen sich zu helfen

In anderen europäischen Ländern liegt der Anteil von Laienreanimationen (Wiederbelebung) laut GRC erheblich höher als hier. In Deutschland lag die Quote 2021 bei 42 Prozent, in Schweden bei fast 80 Prozent. Um auch hier Menschen schon im jugendlichen Alter die Scheu vor dem Helfen zu nehmen, starten die Malteser die Herzretter-Aktion am 23. September in der Heilig-Kreuz-Kirche. In nur 90-minütigen Schulungseinheiten werden die Grundlagen für Wiederbelebungsmaßnahmen vermittelt, auch Schulungen zu Juniortrainern sind möglich.

Prüfen, ob ein Herzstillstand vorliegt, die Rettung rufen und mit übereinandergelegten Handballen in der Mitte des Brustkorbs, im Rhythmus von „Stayin’ Alive“, also 100 bis 120 Mal je Minute, drücken. Auch der Einsatz von einem AED-Gerät, einem automatisierten externen Defibrillator, wird dabei geübt.

Auch Erwachsene können an dem Tag in der Heilig-Kreuz-Kirche Ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen. Vor Ort sind vor der Kirche auch Organisationen wie das Netzwerk Organspende, der Weiße Ring, die Region der Lebensretter und das Marienhospital Gelsenkirchen. Im MXR-Lab nebenan an der Bochumer Straße, der Zentrale des Spaces-Teams, werden indes Innovationen in der Laienreanimation vorgestellt.

Zum Abschluss gibt es gegen 14.30 Uhr eine Podiumsdiskussion, in der ausgewählte Experten die Bedeutung des Themas Wiederbelebung aus Expertensicht beleuchten. Das Festival wird vom Land NRW gefördert, die Stadt Gelsenkirchen und weitere Kooperationspartner unterstützen die Arbeit.

Start der Aktion, zu der Interessierte auch ohne Anmeldung kommen können, ist 10 Uhr an dem Samstag, 23. September, an der Bochumer Straße 115. Mehr Info unter Telefon 0151 54130222

