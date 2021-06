Die Polizei ermittelt: Ein Fenster wurde am jüdischen Friedhof in Gelsenkirchen beschädigt.

Blaulicht Gelsenkirchen: Fenster am jüdischen Friedhof beschädigt

Gelsenkirchen-Ückendorf. An einer Trauerhalle am jüdischen Friedhof in Gelsenkirchen ist ein Fenster beschädigt worden. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Unbekannte haben ein Fenster einer Trauerhalle am jüdischen Friedhof in Gelsenkirchen-Ückendorf beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die mutmaßlichen Täter müssten in der Zeit von Mittwoch (9. Juni, 12 Uhr) bis Mittwoch (16. Juni, 10.15 Uhr) kleine Steine auf die Scheibe des Gebäudes an der Straße Am Dördelmannshof geworden haben. Zeugen sollen sich bei der Kriminalinspektion Polizeilicher Staatsschutz unter der 0209 365 8501 oder bei der Kriminalwache unter der 0209 365 8240 melden.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen