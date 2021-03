Gelsenkirchen: Falscher Techniker fliegt auf – und flieht

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. In Gelsenkirchen hat sich ein Betrüger als Techniker ausgegeben. Nachdem ein echter Techniker erschienen war, floh der Mann. Nun wird er gesucht.

Ein Betrüger ist am Montag (29. März) in Gelsenkirchen auf frischer Tat ertappt worden – konnte daraufhin allerdings fliehen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gab sich der Mann als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus. Demnach klingelte er am Nachmittag bei einer 26-Jährigen aus Bulmke-Hüllen an der Tür. Sie erwartete tatsächlich einen Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens, hatte einen Termin vereinbart.

Als der Mann immer wieder ins Wohnzimmer gehen wollte, obwohl der Anschluss der defekten Internetleitung im Kinderzimmer liegt und die Frau ihn darauf mehrfach hinwies, wurde sie stutzig. Der Mann erklärte, sie solle besser einen neuen DSL-Vertrag abschließen. Die Leitung könne nicht repariert werden. Die Frau lehnte ab.

Polizei Gelsenkirchen sucht etwa 1,80 Meter großen Betrüger

Etwas später, gegen 15.15 Uhr, klingelte es erneut an der Tür. Der wahre Techniker meldete sich an der Gegensprechanlage. Der falsche gab an, nun an seinen Kollegen zu übergeben und floh.

Der Betrüger ist circa 1,80 Meter groß, hat ein rundliches Gesicht und eine stämmige Statur. Darüber hinaus hat er dunkelblonde Haare, trug ein schwarzes Shirt mitsamt schwarzer Hose, schwarzen Schuhen und einen dunklen Mund-Nase-Schutz. Die Polizei sucht nach Zeugen und weist darauf hin, im Zweifel immer nach einer Berechtigung (Dienstausweis) zu fragen. Erst in der Vorwoche hatte sich ein Betrüger bei einem tatsächlich vereinbarten Termin als Heizungsleser ausgegeben.

Wer am Montag etwas gesehen hat, sollte sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0209 365 7212 oder bei der Kriminalwache unter der 0209 365 8240 melden.

