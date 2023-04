Ein Betrüger hat Senioren in Gelsenkirchen angerufen (Symbolbild) und gab sich als Polizeibeamter aus.

Betrug Gelsenkirchen: Falscher Polizeibeamter ruft Senioren an

Gelsenkirchen. Ein Betrüger gibt sich telefonisch als Polizeibeamter aus und versucht, an persönliche Informationen zu kommen. Die Polizei Gelsenkirchen warnt.

Gleich 15 betrügerische Anrufe hat es nach Polizeiangaben jetzt in Gelsenkirchen gegeben. Vor allem Senioren seien betroffen gewesen. Die Anrufer haben die Bürger nach Wertsachen befragt. Die Polizei warnt jetzt vor weiteren Trick-Anrufen.

Durch erfundene Geschichten versucht der Betrüger an Informationen zu kommen

Der Täter oder die Täter gaben sich am Dienstag, 25. April, als Kriminalbeamte aus. Sie versuchten, die Gelsenkirchener mit erfundenen Geschichten einzuschüchtern. Masche: Bei Überfällen oder Einbrüchen sei ein Zettel gefunden worden, auf dem der Name des Angerufenen stehe. Während des Telefonats wurde dann versucht, mehr Informationen über Wertsachen zu bekommen. Den Senioren am Telefon kam die Situation allerdings komisch vor: Die List der Betrüger war nicht erfolgreich und es ist kein Schaden entstanden.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Dennoch warnt die Polizei Gelsenkirchen weiterhin vor betrügerischen Anrufen. Der Rat: Gelsenkirchener sollen sich auch untereinander vor der Betrugsmasche warnen und keine persönlichen Daten zum Vermögen oder Informationen über das Haus oder die Wohnung rausgeben. „Im Zweifel solle das Telefonat sofort beendet oder die Notrufnummer gewählt werden, um direkt Anzeige zu erstatten“, erklärt die Polizei.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen