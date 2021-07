Gelsenkirchen: Falscher Fernsehtechniker bestiehlt Seniorin

Gelsenkirchen-Resse. Als Fernsehtechniker getarnt, hat ein Trickdieb eine Gelsenkirchener Seniorin (86) um Schmuck und Bargeld gebracht.

Erneuter Fall von Trickbetrug und Diebstahl: Ein falscher Fernsehtechniker hat sich am Dienstag, 6. Juli, in die Wohnung einer Gelsenkirchenerin gedrängt und ist kurze Zeit später mit Diebesgut wieder geflüchtet.

Betrüger stiehlt bei Gelsenkirchener Seniorin Schmuck und Bargeld

Nach Angaben der Polizei hat der Täter am Dienstag gegen zehn Uhr an der Tür der 86-jährigen Seniorin in Resse geklingelt. Der etwa 30 Jahre alter Mann behauptete, dass er die Fernsehleitung überprüfen müsse. Dann ging er umgehend an der Gelsenkirchenerin vorbei und in ihr Schlafzimmer.

Wenige Minuten später verließ er wieder den Raum und auch das Haus - mitsamt Bargeld und Schmuck. Die überrumpelte 86-Jährige erstattete Strafanzeige.

