Gelsenkirchen: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin

Gelsenkirchen-Schalke. Unbekannte verschaffen sich Zutritt zur Wohnung einer 88-Jährigen unter einem Vorwand und stehlen Schmuck. Die Polizei ruft zur Vorsicht auf.

Eine 88-jährige Gelsenkirchenerin ist am Samstagnachmittag, 23. Mai, in ihrer Wohnung an der Grillostraße von Trickbetrügern bestohlen worden. Die Seniorin gab an, dass gegen 16.30 Uhr ein Mann bei ihr angeschellt habe, der sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgab und ihr glaubhaft vermitteln konnte, er müsse dringend in die Wohnung. Während der Mann die Seniorin im Badezimmer ablenkte, durchsuchte ein unbekannter Mittäter die übrigen Wohnräume und entwendete Schmuck, ehe sich beide unerkannt entfernen konnten. Der Haupttäter ist circa 1,75 Meter groß und war dunkel gekleidet. Eine Beschreibung des zweiten Täters liegt nicht vor.

Warnung vor Unbekannten

Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter den Rufnummern 0209 365-8110 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache) zu melden. Die Polizei warnt vor solchen dreisten Trickbetrügern. Unbekannte Personen sollten nicht in die Wohnung gelassen werden, wer sich unsicher ist, sollte Familie, Freunde oder die Polizei über den Notruf 110 einschalten.