Polizei warnt Gelsenkirchen: Falsche Tochter erbeutet Geld per Whatsapp

Gelsenkirchen. Eine 87-Jährige überwies ihrer angeblichen Tochter 1000 Euro, um die sie per Whatsapp gebeten hatte. Der Betrug fiel erst später auf.

Angeblich hatte sie eine neue Nummer. Und über die richtete sich die „Tochter“ einer 87-jährigen Gelsenkirchenerin gleich per Whatsapp-Nachricht mit einer großen Bitte an ihre Mutter: Eine Schuldensumme von 1000 Euro solle sie bitte schnellstmöglich überweisen – was ihre Mutter dann auch tat.

Erst in einem persönlichen Gespräch mit ihrem Kind fand die Gelsenkirchenerin dann heraus, dass es sich bei dem Whatsapp-Kontakt überhaupt nicht um ihre Tochter handelte, sondern um einen Betrüger oder eine Betrügerin. Die 87-Jährige erschien anschließend am Montagabend, 19. September, auf der Polizeiwache im Süden und zeigte den Betrug an.

Polizei Gelsenkirchen rät: Misstrauisch sein bei Whatsapp-Nachrichten von fremden Nummern

Die Polizei Gelsenkirchen rät, bei solchen Nachrichten grundsätzlich misstrauisch zu sein. „Lassen Sie sich immer die Identität von allen unbekannten Personen bestätigen und übergeben oder überweisen Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an Fremde“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. „Klären Sie Eltern, Großeltern, Nachbarn und Bekannte über diese Betrugsmaschen auf, um den Tätern keine Chance zu geben! Alarmieren Sie im Zweifelsfall die Polizei und erstatten Sie Anzeige!“ Lesen Sie auch: Schocknachrichten: So tricksen gemeine Betrüger Senioren aus

