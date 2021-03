Gelsenkirchen: Falsche Polizisten haben bei Senior Erfolg

Gelsenkirchen. Betrüger haben sich in Gelsenkirchen als Polizisten ausgegeben. Einmal sind die falschen Beamten mit ihrer Masche erfolgreich gewesen.

Die Polizei Gelsenkirchen warnt vor falschen Polizeibeamten. So seien nach Behördenangaben zwischen Freitag (5. März) und Sonntag (7. März) zahlreiche Gelsenkirchener von Betrügern angerufen worden, die sich als Polizisten ausgegeben hatten – aber in Wahrheit keine Beamten waren.

Die Masche sei demnach fast immer dieselbe gewesen. Die Anrufer behaupteten, dass die Namen ihrer Opfer auf der Liste einer Einbrecherbande stünden oder dass sie ins Visier einer „Einbrecherbande“ geraten seien. Die Anrufer, also die falschen Polizisten, wollten aus Sicherheitsgründen Bargeld und Wertgegenstände bei ihren Opfern abholen. Die meisten Versuche der Betrüger endeten erfolglos.

Betrüger sind bei Senior aus Rotthausen mit Masche erfolgreich

Aber nicht alle. In einem Fall gelang es den falschen Polizeibeamten, einen Mann aus Rotthausen „massiv unter Druck zu setzen“, so die Behörde am Montagnachmittag. Erstmals meldeten sich die Betrüger am Samstagabend bei dem Senior am Telefon. Der Anrufer stellte sich als „Michael Bohland“ vor und informierte den Rotthauser über einen angeblichen Polizeieinsatz. Beamte würden demnach eine Diebesbande jagen und auf die Mithilfe des Seniors setzen. Er werde zwingend benötigt, um die Diebe festnehmen zu können.

Die Anrufer brachten den Senior aus Rotthausen schließlich dazu, dass dieser als Lockmittel für die vermeintliche Diebesbande Bargeld und Schmuck vor die Tür legen solle. Nichts könne dabei verloren gehen, die Polizei versichere alles. Der Gelsenkirchener kam der Aufforderung der Betrüger nach. Die Wertsachen wurden anschließend von einer unbekannten Frau abgeholt, die daraufhin von der Wittener Straße in Richtung Lüthgenstraße floh.

Polizei Gelsenkirchen sucht nach Zeugen

Die Frau war circa 1,65 bis 1,75 Meter groß und hatte schulterlange, dunkle, zum Zopf gebundene Haare. Sie trug einen blauen Anorak und eine graue Hose. Nun sucht die Polizei unter der 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 nach Zeugenhinweisen.



Die Gelsenkirchener Behörde wies in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass echte Beamte niemals das Geld von Bürgern beanspruchen und diese niemals dazu auffordern, „Wertsachen an irgendwelchen Orten zu hinterlegen“.

