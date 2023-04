Gelsenkirchen: Fahrrad-Aktionstag rund um Stölting Harbor

Die Marina Graf Bismarck in Gelsenkirchen. Hier findet am Sonntag, 16. April, der erste Fahrrad-Erlebnistag von elf bis 18 Uhr statt. Es geht um Sicherheit aber auch vor allem um das Freizeiterlebnis Rad – an zahlreichen Ständen gibt es Mitmachangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Gelsenkirchen-Bismarck. Die Radsaison startet. In Gelsenkirchen gibt es dazu einen Fahrrad-Aktionstag an der Marina Graf Bismarck. Was im Hafenquartier geboten wird.

Radfahren boomt, egal ob klassisches Fahrrad, E-Bike oder Pedelec. Deshalb steht zu Saisonbeginn die Marina Graf Bismarck/der Stölting Harbor am Sonntag, 16. April, beim ersten Fahrrad-Erlebnistag von 11 bis 18 Uhr ganz im Zeichen des Radfahrens. Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine bunte Mischung aus Informationen, Tipps und Mitmachangeboten an einer Vielzahl von Aktionsständen – und das alles kostenlos.

Aktionstag in Gelsenkirchen: Vom Pedelec-Sicherheitstraining bis zu Geschicklichkeitsparcours

So präsentiert das Deutsche Fahrradmuseum Exponate aus rund 160 Jahren Fahrradgeschichte. Dazu gehören neben verschiedenen Geschicklichkeitsrädern auch Spaßräder wie beispielsweise ein Artistenfahrrad, ein Hochrad, das Reitrad oder ein Rad mit Vorder- und Hinterradlenkung. Auf einer Aktionsfläche kann man die Räder teilweise auch ausprobieren.

Mit dabei sind die ADAC-Experten des Fahrsicherheitszentrums Westfalen in Recklinghausen. Sie bieten ein Sicherheitstraining für Pedelecs an. Kleinkinder, Jugendliche und Erwachsene können zudem auf verschiedenen Zweirad-Parcours ihre Geschicklichkeit testen.

Familienfreundliche Entdeckungsreise mit dem Rad durch Gelsenkirchen

E-Bikes und Pedelecs (Symbolbild) erfreuen sich großer Beliebtheit. Dank Motorunterstützung sind selbst längere und steile Strecken kein Problem. Der Umgang mit diesen Fahrrädern erfordert aber Übung und Weitsicht, vor allem bei älteren Radfahrenden. Foto: Stefan Sauer / dpa

Für Entdecker hält die Stadtmarketinggesellschaft ein „Probierstück“ bereit. Dahinter verbirgt sich ein 29 Kilometer langer familienfreundlicher Rundkurs, der das Ruhrgebiet im Kleinen vorstellt und fast komplett durch Gelsenkirchen verläuft.

Apropos Entdeckungsreise: Eine geführte Radtour (Voranmeldung erforderlich) sowie eine Schnitzeljagd bietet der ADFC Gelsenkirchen an, der auch an der schmucken Marina vertreten ist. In einer Fahrrad-Kreativ-Werkstatt können kleine Besucher malen und basteln. Und wer noch keine Zeit hatte, sein Rad auf Vordermann zu bringen für die neue Saison, der kann eine Fahrradwaschstraße von Gelsendienste nutzen oder an der Radhaus-Servicestation seinen fahrbaren Untersatz wieder fit machen.

In einem Fahr-Simulator lassen sich außerdem mit den Verkehrswachten Gelsenkirchen und Bochum schwierige Verkehrssituationen meistern üben. Hör-, Seh- und Reaktionstests ergänzen das Angebot, bei dem Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste oder auch die beliebte Zoom Erlebniswelt nicht fehlen dürfen.

Schiffsrundfahrten der Weißen Flotte starten ab der Marina Graf Bismarck

Von zwölf Uhr bis 17 Uhr startet außerdem die Weiße Flotte Baldeney stündlich ab Schiffsanleger Marina Graf Bismarck zu Rundfahrten auf dem Rhein-Herne-Kanal. Die Karten für Erwachsene kosten vier Euro, für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre zwei Euro. Sie sind am Stand der Stadt- und Touristinfo erhältlich. Wer sich vorab einen Platz auf dem Schiff sichern möchte, kann seine Karten bereits jetzt im Vorverkauf im Hans-Sachs-Haus erwerben.

Hinweis: Für die geführte Radtour des ADFC muss man sich bis 14. April, 22 Uhr, beim ADFC Gelsenkirchen anmelden: https://kreisverbaende.adfc-nrw.de/kv-gelsenkirchen

