Hoher Schaden in Gelsenkirchen: Automat aufgebrochen

Gelsenkirchen-Hassel. Hoher Schaden ist entstanden, weil Diebe versucht haben, einen Fahrkartenautomaten in Gelsenkirchen aufzubrechen.

Aufbau eines Fahrkartenautomaten kostet laut Deutscher Bahn etwa 30.000 Euro

In der Nacht von Sonntag auf Montag (21. August) haben nach Angaben der Bundespolizei Unbekannte versucht, am Haltepunkt Gelsenkirchen-Hassel einen Fahrausweisautomaten aufzubrechen. Gegen 1 Uhr alarmierte ein Sicherheitsdienst die Bundespolizei den Aufbruch. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter das Gerät aufzuhebeln versucht haben, um an das Bargeld im Inneren zu kommen.

Die sofort eingeleitete Suche nach den Tätern im nahen und erweiterten Umfeld der Haltestelle verlief erfolglos. Zur Beweissicherung fertigten die Beamten Lichtbilder des Automaten. Die exakte Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Der Aufbau eines Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn kostet nach Unternehmensangaben etwa 30.000 Euro. Die DB betreibt bundesweit rund 7000 Fahrkartenautomaten.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und des Versuchs des besonders schweren Diebstahls ein.

