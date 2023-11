Gelsenkirchen: Fahndung nach diesem teuren Elektro-Motorrad

Gelsenkirchen-Erle. Teuer, auffällig, selten: Durch dieses Foto erhofft sich die Gelsenkirchener Polizei Hinweise zu einem gestohlenen Cross-Motorrad mit E-Antrieb.

E-Roller zum Draufstehen sind mittlerweile allgegenwärtig, elektrisch angetriebene Motorräder eher noch selten – insbesondere geländegängige Zweiräder. Genau ein solch’ teures Motorrad mit E-Antrieb ist jetzt in Gelsenkirchen gestohlen worden. Mit einem Foto fahndet die Polizei nach dem auffälligen fahrbaren Untersatz und hofft auf Zeugenhinweise.

Diebstahl in Gelsenkirchen: Cross-Maschine mit E-Motor kostet neu rund 5000 Euro

Wer kann Angaben zu diesem Motorrad machen, fragt die Polizei Gelsenkirchen. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Am Freitag, 29. September, musste ein Gelsenkirchener Zweirad-Fan feststellen, dass sein Elektro-Motorrad verschwunden ist. Der Mann hatte sein Fahrzeug abends in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Bahnstraße in Erle abgestellt. Als er am nächsten Tag wieder dorthin zurückkehrte, war das Zweirad verschwunden. Mit diesem und einem weiteren Foto sucht die Polizei Gelsenkirchen nach dem Motorrad und bittet um Zeugenhinweise zum Verbleib des Zweirads.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Bei dem auffälligen Motorrad handelt es sich um eine schwarze Cross-Maschine mit Straßenzulassung der Marke „Sur Ron Light Bee“. Die bis zu 80 Stundenkilometer schnellen Motorräder kosten neu um die 5000 Euro.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8223 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen